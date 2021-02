"¡Se lavaron las manos!": Ciudadano denunció robo de su auto en complejo turístico; era su medio de trabajo

Diego M. denunció a través de un video, que se ha viralizado en redes, que su auto fue robado el 14 de febrero en el parqueadero de un complejo turístico ubicado en el sur-oriente de Quito. Ese día disfrutaba de un paseo con su familia. El vehículo era su medio para trabajar y mantener a su familia. Ahora le pide a las autoridades que lo ayuden con su situación.

En conversación con METRO ECUADOR el ciudadano relató que tipo de respuestas ha recibido por parte de las autoridades y de la administración del sitio que visitó. Él ingresó al complejo a las 10:00 y dejó estacionado el automotor. "Habían dos guardias en el estacionamiento", prosiguió. A las 15:30 regresó del paseo y se percató que su vehículo no estaba. "Por eso indiqué mi ticket del parqueo pero no se hicieron responsables".

Aseguró que no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades ni de la administración del complejo turístico. "Solo conversamos con el personal el día del inconveniente nada más. Se lavaron las manos y dijeron que habláramos únicamente con la Policía porque ellos no pudieron hacer nada. No nos brindaron apoyo".

También dijo que tampoco les colaboraron las personas que trabajan en lugar para solucionar su regreso a Quito. "Estábamos sin nuestras pertenencias. Todo se quedó en el vehículo".

EL afectado ya introdujo la denuncia en la Policía por el vehículo robado. Igualmente trabajará con su abogado para interponer la demanda en contra del complejo. "En ese lugar no tienen ningún tipo de cámaras ni seguridad. Solo guardias que se comunican por radio con la administración", agregó.

"En la Policía lo que me han dicho es que debo dirigirme al agente investigador que me van a asignar este viernes", puntualizó.

Su medio de trabajo

El ciudadano solicita a las autoridades que le ayuden a recuperar su vehículo, ya que es el medio con el que trabaja como repartidor.

"Con ese vehículo realizo entregas a domicilio, hago negociaciones y me acerco a clientes. Es mi fuente de trabajo. Estoy bastante complicado. Era una necesidad fundamental ese vehículo. Voy a perder por ese lado", cerró.

