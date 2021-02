Descubren la fábrica de cerveza más antigua del mundo de hace miles de años en Egipto

Un equipo de arqueólogos ha descubierto lo que parece ser la fábrica de cerveza más antigua del mundo en uno de los más conocidos sitios arqueológicos de Egipto, informaron expertos.

El sitio fue descubierto en Abydos, un antiguo sepulcro ubicado en el desierto al oeste del río Nilo, a más de 450 kilómetros (280 millas) al sur de El Cairo, indicó Mostafa Waziri, secretario general del Consejo de Antigüedades de Egipto.

Añadió que al parecer la instalación data del reino del rey Narmer, conocido por ser el que unificó al antiguo Egipto al principio del Primer Período Dinástico (3150 a.C. – 2613 a.C.).

Los arqueólogos hallaron ocho enormes unidades, cada una de unos 20 metros de largo y 2,5 metros de ancho (65 pies de largo y 8 pies de ancho), en dos filas. Cada una contiene unos 40 barriles de cerámica en los que se calentaban los granos y el agua para producir cerveza, expresó Waziri.

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس

The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos pic.twitter.com/tn8N8YQXSL

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) February 13, 2021