Aglomeraciones y total irrespeto a las medidas de bioseguridad por carnaval en Salinas y Montañita

El fin de semana de feriado de Carnaval en Salinas y Montañita parecía como antes de la pandemia del coronavirus. No hubo distanciamiento social, ni uso de mascarilla. En redes sociales se viralizaron videos que mostraban a decenas de personas bailando, bebiendo y jugando carnaval en las calles del malecón de ambos balnearios.

Estos escenarios en tiempos de pandemia llaman a una alerta pues pese a las medidas de bioseguridad anunciadas por los balnearios para recibir a los turistas, estas no se cumplieron.



Salinas y Montañita tuvieron su primer feriado donde se permitió la apertura de bares y discotecas al 30% de su aforo, pero la problemática se reportó en las calles de Salinas. Además se indicó que el cabildo recibió cuatro alertas por aglomeraciones, la madrugada del 15 de febrero. Se conoció además que la ocupación hotelera alcanzó el 60% de su capacidad en la provincia de Santa Elena.

Ante esto, durante la mañana del 15 de febrero el Municipio de Santa Elena incrementó los controles en restaurantes, bares del malecón y también de la playa.

Y así terminan algunos el carnaval en #Salinas. 3:45 am. Escándalo público. Aglomeración. Sin mascarilla. Borrachera. Y hasta con niños abordo. Ha habido tantas escenas de estas, q la policía no da más. En 10 días los veremos quejándose de que no hay hospitales para atenderlos. pic.twitter.com/VrdBnXdP9a

— Janet Hinostroza (@janethinostroza) February 16, 2021