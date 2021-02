Andrés Arauz responde al respaldo de Abdalá Bucaram y este reacciona

Abdalá Bucaram envió un mensaje de apoyo a Andrés Arauz y el candidato le respondió este sábado 13 de febrero. Entre palabras, señaló que era un oportunista.

Abdalá Bucaram compartió un video donde habló de las elecciones generales 2021, donde él participó para la Asamblea Nacional, aunque logró el 0,86% de votos. Es así que denunció en su vide de esta semana un supuesto fraude electoral. Durante su pronunciamiento, aprovechó para enviar un mensaje de respaldo a Andrés Arauz.

“Quiero expresarle el mejor de los deseos al señor (Andrés) Arauz, porque yo fui quien ha condenado al correísmo durante todos estos años, pero con lo que yo he vivido, no me queda la menor duda de que Correa, Alexis Mera, Glas, a quienes yo acusaba, también son perseguidos políticos”, dijo Bucaram.

Ante este mensaje, el candidato Andrés Arauz le respondió diciendo que era "un oportunista". A través de Twitter, el candidato escribió.

"No gracias, oportunista. Si busca reparto, que mejor vaya y converse con Moreno y sus cogobernantes", dijo Arauz.

Tras el mensaje de Arauz, Bucaram envió un fuerte mensaje en respuesta, a través de Twitter. "¿Oportunista? tú que has vivido 15 años del estado, no tienes un voto, todos son de correa", empezó escribiendo.

A continuación toda la respuesta:

OPORTUNISTA? TU QUE HAS VIVIDO 15 AÑOS DEL ESTADO? NO TIENES UN VOTO, TODOS SON DE CORREA…TU LO ÚNICO QUE PUEDES REPARTIR SON TUS NALGAS, EL QUE ENTENDIÓ, ENTENDIÓ…JAMÁS EN MI VIDA TUVE CONEXIÓN CON EL NARCOTRÁFICO PARA ASPIRAR A LLEGAR AL REPARTO…SALUDOS https://t.co/IMyvfPkzFl — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) February 13, 2021

