Yaku Pérez pide recuento en 24 provincias mientras que Lasso considera que solo en Guayaquil

La presidenta del Consejo Nacional Electoral suspendió por 30 minutos la sesión entre el candidato Guillermo Lasso y el candidato Yaku Pérez ante el CNE y observadores de la OEA. El objetivo de la cita es buscar el recuento de votos.

Ante ello, Lasso aceptó este viernes realizar un nuevo escrutinio de las elecciones en el "marco de la ley" con el fin de transparentar la democracia. Desde esa perspectiva, Lasso considera que no se abran todas las urnas del país, sino solo el 100 % de Guyaquil que es en donde más inconsistencias ha habido y la ciudad que más le preocupa al candidato Pérez.

"Soy el primer interesado en que prime la transparencia, por encima de los intereses partidistas y personales está el bienestar de Ecuador", afirmó en la reunión con Pérez.

Lasso insistió que se debe ser "realista". "Este proceso electoral me ha sorprendido porque el proceso fue más eficiente de lo que yo creía que iba a ser. No tengo sangre de duda. Si yo quisiera quedarme con el resultado que hasta este momento consta no habría venido. Para mí es importante darle una respuesta a usted y a sus votantes. Este es un proceso limpio. Usted le hecha mucho lodo al proceso. Le planteo una alternativa intermedia (a abrir todas las urnas de las 24 provincias)… que se abra al 100 % las urnas de Guayaquil", expresó Lasso.

Ante ello, Pérez accedió a que no sea en las 24 provincias, pero tampoco solo Guayaquil. "Hagamos en las 16 provincias que tenemos registro de anomalías", respondió el candidato de Pachakutik.

Lasso señaló que apoya la propuesta de Pérez, para que dentro del marco que permite la ley se revise el escrutinio. "Dentro del marco de la Ley. Porque si no tomamos como sustento y base de las institucionales la Ley, pues estaríamos abandonando el Estado de Derecho".

El Código de la Democracia, en su artículo 138, faculta a las juntas provinciales electorales a verificar el número de votos de una urna, en tres casos específicos. Esto ocurre si el sistema detecta inconsistencias numéricas, cuando faltan las firmas del presidente o secretario de la junta receptora del voto, o si los sujetos políticos presentan reclamos, con las copias de las actas.

