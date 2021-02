Simpatizantes de Yaku Pérez y Guillermo Lasso piden unidad

En los exteriores del CNE, que está rodeado de vallas metálicas, policías y militares, simpatizantes de los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso apostaron por respaldarlos y en medio de aplausos se escuchaba un grito de "unidad sí, división no".

Además en las redes sociales los demás simpatizantes han creado el hashtag de #EcuadorUNIDO para pedir que la reunión que se mantuvo entre los candidatos se finalice con el objetivo esperado de unir fuerzas y no permitir el fraude.

"Oportunidad histórica para unir al país. Hoy es un día trascendental en la historia democrática de Ecuador. Vamos Lasso!!! Vamos ecuatorianos", escribió un familiar del candidato por CREO.

Oportunidad histórica para unir al país. Hoy es un día trascendental en la historia democrática de Ecuador. Vamos Lasso!!! Vamos ecuatorianos. @LassoGuillermo #ecuadorunido pic.twitter.com/CdZ6zKhmeX — Juan Emilio Lasso A. (@jlassoalcivar) February 12, 2021

Que sea más lo que nos une! #EcuadorUNIDO pic.twitter.com/7sMfIMlTXV — Susana Añasco Sierra (@Susana_Anasco_) February 12, 2021

“Hoy tienen la oportunidad histórica de demostrar que no hay fraude. Y si no hubo irregularidades seré el primero en decir me equivoqué”, dijo Yaku Pérez en su discurso de inicio en el que hizo un recuento de los procesos que ha enfrentado el movimiento indígena.

Lasso respondió que estará “siempre del lado de la democracia y civilidad”. Calificó a este diálogo de imperativo y necesario y que esperaba salir de esta cita con un acuerdo, por el que apoyará “cualquier mencanismo que dé seguridad y tranquilidad a Pérez y a todo el Ecuador”.

Reunión CNE Los candidatos a la Presidencia, Guillermo Lasso y Yaku Pérez, se reúnen en el CNE junto a los consejeros para debatir sobre la coyuntura electoral. Publicado por Metro Ecuador en Viernes, 12 de febrero de 2021

