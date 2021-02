El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue el espacio donde los dos candidatos para la presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso y Yaku Pérez dialoguen. Lo que era un encuentro para llegar a un acuerdo sobre las actas con inconsistencias se transformó en un debate político donde cada uno de estos representantes expusieron ideas frente a una segunda vuelta electoral que prácticamente ya arrancó.

El líder de Unidad Nacional y Pachakutik solicitó que se realice el reconteo de votos en las 24 provincias del Ecuador. Mientras que Guillermo Lasso se inclinó por la idea de hacer este proceso solo en la ciudad de Guayaquil.

Las frases que marcaron el “diálogo” entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso / API

En primera instancia, Lasso señaló que los dos candidatos tiene “una obligación moral y ética con el Ecuador. La obligación moral y ética de conversar, encontrar puntos de encuentro y que las diferencias no se resuelvan con ofensas”.

“Hoy tienen la oportunidad histórica de demostrar que no hay fraude. Y si no hubo irregularidades seré el primero en decir me equivoqué”, expresó Pérez en un discurso de inicio.

Reunión CNE Los candidatos a la Presidencia, Guillermo Lasso y Yaku Pérez, se reúnen en el CNE junto a los consejeros para debatir sobre la coyuntura electoral. Publicado por Metro Ecuador en Viernes, 12 de febrero de 2021

"Abramos las urnas, abramos el paquete electoral y, después de ver con veeduría que es transparente, si nosotros estamos equivocados, yo seré el primero en pedir disculpas. Pero si no es así, tiene que rectificar", puntualizó Yaku Pérez.

Lasso no concordó con esta idea, señalando que “un reconteo total del Ecuador no se justifica, porque la muestra entregada es mínima con relación al total de las actas”.

"Tomaría mucho tiempo. Usted y yo enfrentamos al mismo adversario. El proceso de reconteo tomaría tantas semanas que beneficiaríamos a que el representante de ese modelo haga con tranquilidad la campaña que quiere (…) Yo le pido al CNE que recuente, con la presencia suya, el 100% de mesas de Guayaquil", puntualizó el representante de CREO.

Sobre quien sería el “mejor” adversario para enfrentar a Andrés Arauz (UNES) en la segunda vuelta, tanto Lasso como Pérez, indicaron su punto de vista.

"Para usted es muy difícil casi imposible ganar al correísmo. Para nosotros es fácil derrotarlo", indicó Yaku Pérez.

Por su parte, Lasso respondió al señalar los pasados comicios del 2017. “Yo le gané al correísmo en el 2017 y, si le gané al correísmo en el 2017, ¿por qué vamos a tener dudas sobre mi capacidad de ganarla al correísmo en el 2021?”

"Ni las 24 provincias, ni solo Guayaquil; no seamos radicales. Abramos las urnas en las 16 provincias donde hay montañas”, manifestó el candidato que triunfo en gran parte de la Sierra y en la totalidad de la Amazonía ecuatoriana.

