CNE hace propuesta a Yaku Pérez ante su pedido de reconteo; Lasso respalda al candidato

La reunión entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) continuó con la presencia de la prensa luego de una pausa.

Pérez intervine primero, nuevamente, y aseguró que su intención no es dilatar el proceso electoral. Dijo al mencionar el problema con la suma de algunas actas y mostrar en físico las inconsistencias. Señaló en ese sentido que en varias circunscripciones Lasso sí tenía votos y Pérez no.

"Esas corrupciones son la mayor humillación que sufrimos nuestros delegados. Tenemos votos en actas pero no en el sistema informático", apuntó.

Al finalizar su alocución enfatizó que "tienen que abrirse todas las urnas".

Yaku Pérez / API

Cuando le concedieron la palabra al candidato Lasso, él no aceptó porque primero quiso escuchar la respuesta de los consejeros del CNE ante el petitorio de Pérez.

"El candidato Pérez presentó un conjunto de actas que parece que hay que hacer una comprobación técnica", dijo Lasso.

Luego, intervino el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien defendió que personal técnico está realizando una revisión ante "el problema con la suma de actas".

De su lado, el consejero Luis Verdesoto, pidió que les hagan llegar las actas que presentan las inconsistencias que ha denunciado Pérez. "Una vez que las tengamos podemos tener un espacio común para trabajar por el bien. Busquemos la validez plena de todo el proceso electoral. No me opongo a ninguna restricción".

Lasso apoya a Pérez

Cuando el presidenciable Lasso pidió la palabra manifestó que "Yaku Pérez tiene todo el derecho legal de presentar los casos concretos para impugnar los resultados en determinadas mesas".

Aunque coincidió con el consejero Verdesoto en que "no se tenga que anular un proceso".

Guillermo Lasso / API

"Voy a respaldar la necesidad que el CNE aclare la situación real los resultados reales de cada una de las mesas que usted presente pruebas", prosiguió.

Lasso afirmó que no llevó actas porque "no estoy impugnando nada". Apoyó el reconteo para salir de dudas y confirmar que las actas sí han estado bien o rectificar las que no estuvieron bien".

A ello, Pérez respondió que en principio pidió el reconteo en siete provincias pero que "cada día van apareciendo más inconsistencias".

Reconteo en Guayaquil

"Le propongo que el CNE haga el reconteo del 100% de las mesas de Guayaquil para que usted (Yaku Pérez) no tiene ninguna duda que el proceso fue transparente. Creo que esa es su mayor preocupación, candidato.

Dijo que el reconteo total es un proceso largo y que no beneficia al país.

Propuesta del CNE

El consejero Verdesoto propuso al candidato Pérez que se fije una fecha, el día martes 16 de febrero a las 00:00 se realice la evacuación de los casos de actas inconsistentes que el presidenciable ha presentado.

"Tengamos lista la contabilidad de las provincias donde dice que existe novedades. Vamos a fijar plazos en cada provincias, vamos evacuando cada uno de los casos y nos volvemos a reunir", planteó Verdesoto.

Continuó: "Por el bien de la nación, el martes a las 00:00 contemos el número de votos adecuado para evacuar las inconsistencias.. Si se demuestra su razón, estoy dispuesto a pedir que se retire la contabilidad de los votos".