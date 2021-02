Video: el increíble gesto de desprecio de una espectadora a Rafael Nadal

El español Rafael Nadal explicó en rueda de prensa tras su victoria sobre el estadounidense Michael Mmoh en la segunda ronda del Abierto de Australia, que sólo pudo ver cómo una espectadora le gritaba y le levantada el dedo corazón como gesto de desprecio. El español calificó la situación como “una anécdota”.

“Soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro. Ha hecho lo que su estado le permitía y al final la han echado porque se lo ha ganado a pulso”, comentó sobre la aficionada que presentaba claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol.

Gesto de desprecio de una espectadora a Rafael Nadal / Twitter

“Al fin y al cabo me desconcentra a mí entre servicio y servicio pero el principal afectado es mi rival porque el juez me concede dos nuevos saques y realizo un ‘ace’”, agregó antes de concluir el asunto con que “no es nada más que una anécdota”.

Todo comenzó cuando algunos murmullos molestaron al tenista y número 2 del mundo al inicio del décimo game. A pesar de las peticiones del deportista el ruido se mantenía, en ese momento, la cámara enfocó a la mujer que estaba con un gesto desafiante y lo miraba fijo.

“No la conocía, ni la quiero conocer”, dijo el nacido en Mallorca con una sonrisa en la entrevista que realizó desde el court tras superar al tenista de 23 años que se ubica 117 del ranking.

Uno de los momentos mas llamativos del día. Una espectadora insultó a Rafa Nadal en pleno partido. El español se lo tomó con calma y hasta con humor. La señora fue retirada del estadio minutos más tarde.#AusOpen pic.twitter.com/T5sVSRWI9P — Tenis Central (@Tenis_Central) February 11, 2021

Problemas de salud

Respecto a sus problemas de espalda, el balear desveló que este viernes probará un nuevo tratamiento y que en el caso de que no funcione se encontrará en una situación límite

“Si Ángel (el doctor Ruiz Cotorro) estuviera aquí me ayudaría definitivamente, pero él está en contacto con los médicos que me están viendo. Esperemos que las cosas mejoren”, confió Nadal tras acceder a la segunda ronda en Melbourne Park por decimoquinta vez.

Gesto de desprecio de una espectadora a Rafael Nadal / Getty Imágenes

“He podido ir tirando con este saque porque el partido no me ha exigido más, pero no es suficiente para el futuro. Soy consciente que ahora ya viene un rival de nivel alto”, agregó Nadal en alusión a su partido de tercera ronda donde se enfrentará ante el británico Cameron Norrie.

Nadal comentó que es “un jugador experimentado en el circuito” y que va a ser “duro”, por lo que necesitará “estar bien para poder ir avanzando en la competición”, concluyó en una rueda de prensa que finalizó pasada la medianoche. EFE.

Gesto de desprecio de una espectadora a Rafael Nadal / EFE

