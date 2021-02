Exministro Carlos Pareja Yannuzzelli busca acercarse a Yaku Pérez para revelarle los negociados del petróleo en Ecuador

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, junto con su abogado buscan reunirse con el candidato Yaku Pérez para hacerle conocer la información que contiene el acuerdo de cooperación eficaz que mantiene con la Fiscalía con el objetivo de contarle todos los negociados del petróleo en el país.

"Creemos que, como futuro presidente, Yaku Pérez debe conocer cómo fueron los negocios petroleros para que en su Gobierno no se deje sorprender, corte las mafias que ha denunciado Carlos Pareja Yannuzzelli y, si el candidato lo ve con buenos ojos, revisaremos conjuntamente el acuerdo de cooperación eficaz", sostiene Revelo, quien asegura que no buscan un indulto u otro beneficio para su cliente, sino solo que se sepa que no sirve una justicia politizada y que lo que debe hacerse es despolitizarla.

La idea de mantener una reunión técnica con Pérez es indicarle "cuáles son las mafias que manejan" el negocio petrolero en el país.

Carlos Pareja Yannuzzelli suma seis sentencias de culpabilidad con la emitida el 25 de enero pasado por el delito de peculado en el caso Singue, en el que recibió ocho años de prisión. La mayoría de los casos por los que ha sido condenado tiene que ver con actos de corrupción que se habrían dado en el sector petrolero.

El abogado de Capaya indicó que están analizando si toman la misma posición ante el candidato de la alianza UNES, Andrés Arauz. Indicó que no se acercarán directamente porque son parte del mismo Gobierno de Rafael Correa, donde se dieron estos negocios del petróleo. Sin embargo, indicó que si el correísmo quiere ver el acuerdo de cooperación eficaz, se lo harán conocer "para que vea cómo manejó su líder el sistema petrolero".

