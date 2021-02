Abdalá Bucaram dice que si se abrieran 44.000 urnas "aparecerían cerca del millón de votos" para él

El expresidente Abadalá Bucaram, que no lograría una curul en la Asamblea Nacional, aseguró en su cuenta de Twitter que si se abrieran 44.000 urnas "aparecerían cerca del millón de votos" para él. El exmandatario lideraba la lista para asambleístas nacionales por Fuerza Ecuador, lista 10. Datos al momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) arrojan que tiene el 0.86%.

"Se niegan a abrir una sola urna en la República del Ecuador para asambleístas nacionales y quieren que creamos en su palabra (…) ¿Cuál es el temor? Que se probaría como han invertido la votación. Mis votos se los pusieron a un canalla (…) del sistema y la miserable votación de ese (…) me la pusieron a mi", escribió esta mañana en la red social en medio de la denuncia de "fraude electoral" de Yaku Pérez ante la cerrada disputa por el segundo lugar de las votaciones con Guillermo Lasso.

Entre tanto, Bucaram insistió también en un supuesto fraude y se sumó a las peticiones de reconteo de votos. Si el Expresidente no logra los votos para un escaño en el Legislativo, los procesos penales en su contra se reactivarán con proclamación de resultados del CNE. De hecho, fue reconocido por él mismo.

Invertido la votación, mis votos se los pusieron a un canalla esbirro del sistema y la miserable votación de ese esbirro me la pusieron a mi. Es obvio que Moreno consiguió que yo no lo meta preso. Abre una sola urna cobarde, cual es el temor? SINVERGUENZAS FRADULENTOS

El 4 de enero la Corte Provincial del Guayas aceptó la medida de habeas corpus a favor de Bucaram.

"Claro que volveré a la prisión domiciliaria, cuando se proclamen los resultados oficiales conforme manda la Ley y la Constitución. Para eso falta bastante tiempo, impugnaciones, apelaciones, deben ser a sueltas. Seguramente en los primeros días de Abril volveré a casa, previo a la audiencia del Tribunal que concedió el habeas corpus", señaló.

Al apellido BUCARAM…también lo quisieron desaparecer del registro civil EN LOS 70…el padre de Nebot en la dictadura dijo que nuestro apellido no era Bucaram, sino koury Buraye y que mi tío se llamaba Fortunato. Que les extraña que me roben 800.000 votos? TIENEN CEREBRO O NO?

