Yaku Pérez se pronuncia sobre las inconsistencias: el CNE respondió

Yaku Pérez realizó un reclamo por actas con inconsistencias, este 10 de febrero. Las autoridades del CNE respondieron al candidato.

"Yo entré ayer y hoy con toda la confianza. Pero no hay el acta de nacimiento de la P1. (…) si no hay la partida de nacimiento, todo el proceso es inexistente. Desde ayer, ni hoy, aparece el acta P1", dijo Yaku Pérez.

Ante el reclamo del candidato, el Director de la Delegación de Guayas explicó lo que ocurre con esa acta.

"El P1 es una copia del acta, la cual, lógicamente es probable que tenga inconsistencia, es por eso que se vuelve a contar, por la inconsistencia numérica que aparece. ¿Por qué no todos los paquetes tienen el acta? porque ya fueron retiradas del paquete para hacer la verificación de firmas", dijo.

Esto se hizo "delante de la junta provincial y delante de los delegados políticos, en la cual estuvieron presentes los delegados de Pachakutik también", añadió.

"Ellos pudieron constatar las más de 260 actas con inconsistencias de firmas. Y obviamente, la Ley no permite que nosotras volvamos a guardarlas (las actas) en el paquete electoral. Esas se archivan en las bodegas al igual que los demás paquetes electorales. Es muy probable que por eso no encuentran, o no están, en el paquete que estamos recontando", resaltó el Director.

Cadena de custodia

Yaku Pérez también indicó que las actas no cuentan con el sello de seguridad. A este reclamo, el Director indicó que esos sellos sí se colocan en el proceso realizado por los miembros de la junta receptora del voto. Sin embargo, la cinta no es "necesario" en el proceso de reconteo.

"Nuestro pedido es que suspendan, corrijan", dijo Yaku Pérez. A esto, el Presidente de la junta provincial respondió que podrían pausar pero no suspender todo el proceso de conteo de votos. Así mismo, el funcionario indicó que entregará un informe personalmente al candidato.

Pérez resaltó que tienen inconformidad en que le estén bajando los votos y estén subiendo los nulos. "Y ahora hay inconsistencias en los escrutinios", dijo. Ante ello, el Presidente de junta respondió que todo el tiempo hay seguridad para los paquetes. "No habido un instante en que esos paquetes no hayan estado bajo control de las Fuerzas Armadas".

"Podríamos designar a un supervisor de ustedes que acompañe en todo momento esas actas que se vayan a escanear junto a un Infante de Marina", dijo el Presidente de la junta.

Es así, que el reconteo de esa sesión se suspendió por dos horas.

