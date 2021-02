Yaku Pérez se pronuncia tras reunión con la Misión de la OEA

La mañana de este martes 9 de febrero de 2021, Yaku Pérez se pronunció sobre la reunión que mantuvo con la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). El candidato habló sobre la confianza que ahora tiene respecto al proceso de las elecciones y envió un mensaje a Andrés Arauz.

El candidato mencionó que ante las novedades, las autoridades les entregaron la clave de la nube a la que se han subido las actas, para que pueda compaginar. Esto "garantiza que podría haber un proceso electoral transparente".

Según indicó Pérez, ante el reclamo de las actas que no les "habían sumado correctamente", el CNE señaló que "van a corregir".

Sobre Andrés Arauz

Andrés Arauz había dado la bienvenida a Yaku Pérez al asegunda vuelta, si continua la tendencia. Ante eso, el candidato señaló que "gracias por el apoyo. Ya no solamente Guillermo Lasso me apoya, sino también que él me va a apoyar. Muchas gracias, yo no desprecio. Lo único que le digo es que en lugar de que reciba muchos consejos de Bélgica, más bien escuche consejos de los ecuatorianos porque ahí va a descontaminarse un poco".

¿Confianza en el proceso electoral?

El candidato se mostró confiado, a diferencia de días anteriores, por lo que señaló que esto se debe a los resultados que se tendrían del reconteo y proceso.

"Me inspira confianza la misión de delegados de la OEA, porque ellos acaban de indicar que van a estar presentes en el reconteo de los votos de las mesas rezagadas. (…) Precisamente en Manabí nos dan a conocer que nosotros en este reconteo estamos recuperando votos".

Pérez se mostró confiado en que irá a segunda vuelta ya que sostiene que la "tendencia no se va a alterar".

Finalmente señaló que está dispuesto a escuchar diferentes propuestas, siempre y cuando sean públicas.

