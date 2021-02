Yaku Pérez dice que "la tendencia es irreversible y no va a cambiar"

Cuando todavía va el 98.44% de escrutinio en la página del CNE, Yaku Pérez se posiciona en el segundo lugar con el 20.09% de votos y de proclamarse los resultados se medirá en la segunda vuelta con Andrés Arauz que tiene el 32.06%. Guillermo Lasso, de su lado, está tercero con 19.51% y se mantiene a la espera del 100% del escrutinio.

Ante esas cifras y expectativa del Ecuador, Pérez asegura la tendencia "es irreversible" y que de haber un cambio en el porcentaje de votos será mínimo.

"Si estamos a 20.09% frente al 19.51% vemos la tendencia es irreversible; no va a cambiar. Los números van a poder variar un poco pero la tendencia que estamos en segundo lugar y pasamos a la segunda vuelta la vemos irreversible", declaró esta mañana en una entrevista al programa 'Los Desayunos' de Teleamazonas.

Pérez agregó que en los datos en la página oficial del CNE "se puede evidenciar claramente que estamos en segundo lugar".

Ejemplificó que cuando se tiene una base del 40% del universo, "prácticamente se mantiene una tendencia que ya no se modifica y no habrá una variación mayor".

También señaló que hace dos años hubo encuestadoras que no le daban una victoria. "Cuando dieron los resultados de boca de urna se volvieron a equivocar; me colocaban 13 puntos y terminamos obteniendo de 20 puntos".

También agradeció a los ecuatorianos que votaron por su propuesta y confiaron en él.

Pérez indicó que tiene algunas evidencias, relacionadas a las especulaciones que hablan de un posible fraude en su contra.

"Primero, no se nos permitió a nuestros delegados. Fue una generalidad que nos llamaban de todas las provincias que no nos permitían ingresar para el conteo. Segundo, les impedían las fuerzas armadas. Claro, no porque ellos quieren sino porque debe haber una disposición de arriba. Las Fuerzas Armadas solo cumple órdenes", señaló el presidenciable.

También denunció que no les permitieron tomas fotografías de las actas originales, únicamente de los borradores. Según explicó las actas originales contienen el número del acta y todos los detalles. Y que el borrador no tiene eso y para una impugnación, el borrador de un acta no es suficiente.

