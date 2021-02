Xavier Hervas tomó postura ante la segunda vuelta y menciona que no apoyará al correísmo

El aspirante a la presidencia y que se encuentra en el cuarto lugar de aceptación en las votaciones, Xavier Hervas de Izquierda Democrática indicó que no apoyará al candidato del correísmo, Andrés Arauz para la segunda vuelta que se llevará a cabo el 11 de abril de 2021.

Hervas obtuvo 1'351.488 votos, equivalente al 16% de las preferencias en las urnas, finalmente ha tomado partido después de haber sido cuestionado por su aparente neutralidad de cara al desenlace de las elecciones en Ecuador. Por el momento se espera que se defina el "empate técnico" entre Yaku Pérez, del movimiento indígena Pachakutik y Guillermo Lasso, del movimiento CREO, para pasar al balotaje.

El aspirante, en entrevistas en CNN y Teleamazonas y en entrevistas radiales Teleradio de Guayaquil y Radio Sucesos de Quito respondió a las críticas por haber dicho que no apoyará a ningún candidato para la segunda vuelta a ningún candidato.

"Quiero ser categórico, total oposición y de ninguna manera voy a estar de lado de esa izquierda extrema, populista y corrupta que representa el correísmo y su candidato Andrés Arauz", repitió Hervas en las últimas horas en los medios internacionales y locales con los que ha hablado.

#Elecciones2021Ec | El ex candidato a la presidencia de la República por la @ID12Ecuador, Xavier Hervas (@xhervas), afirma que de ninguna manera apoyará a esa izquierda extrema, populista y corrupta -no siquiera pensar- que se sentará a dialogar con el correísmo. pic.twitter.com/hYnnV9fDTa — Radio Sucesos (@radiosucesosec) February 9, 2021

Xavier Hervas empezó su campaña hace cinco meses tuvo mucha aceptación en las redes sociales. Fue muy desconocido en la política y ante eso manifestó que no quiere caer en estrategias de caudillos, diciéndole a su electorado por quién debe votar en la segunda vuelta. "La gente es capaz de decidir por sí misma, es inteligente para saber qué futuro quiere para el país", ha asegurado en primer lugar.

Pero aclaró: "No apoyar a un candidato en específico en segunda vuelta no significa que quiero apoyar al correísmo".

Ante dijo que para él no es necesario ratificar un apoyo a Lasso o Pérez, sino más bien tener una visión del país. "En ese sentido aseguró en Radio Sucesos que "de ninguna manera me sentaría a conversar con esa izquierda extrema, populista y corrupta que tanto daño le ha hecho al país, no solo en términos de corrupción, de sobreprecios y de esos valores que no definen a los ecuatorianos, sino que además nos han dividido, han querido romper el tejido social. Con esos no me siento a conversar".

Y a CNN le dijo: "Haremos lo imposible para evitar el regreso de ese correísmo, de esa izquierda extrema, populista y corrupta que tanto daño le hizo al país y que quiere regresar a secuestrarlo una vez más".

#ConcluHERVAS @soyfdelrincon le pregunta a @xhervas ¿Dónde queda Izquierda Democrática en 2da. vuelta?

Responde:

"Haremos lo imposible para evitar el regreso de ese correísmo… que tanto daño hizo… que quiere regresar…"

-No hace falta dar apoyo electoral; sí en visión de 🇪🇨 pic.twitter.com/tZcAxchdxt — Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) February 9, 2021

"Cada uno de los electores tiene la capacidad suficiente para decidir, pero sin duda y claramente manifestamos nuestro rechazo al correísmo", sentenció Hervas.

