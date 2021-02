Falta un 7.20% de actas por revisar para definir al candidato presidencial que vaya a la segunda vuelta electoral

Con el escrutinio de más del 98% de las actas de votación todavía se desconoce quién será el candidato que se enfrentará al candidato izquierdista Andrés Arauz, en la segunda vuelta. Además, el 7.20% de actas de escrutinio que presentan novedades entrarán a revisión de las Juntas Provinciales Electorales. Sus resultados podrían definir quién entrará al balotaje en el marco de las elecciones presidenciales de Ecuador prevista para abril.

"Si es un problema de firmas hay que revisar otros documentos donde si están firmados. Si es un problema de inconsistencias numéricas, se tendría que abrir las urnas y ponerse a contar cada uno de los votos", explicó Enrique Pita, vicepresidente del CNE.

Faltan 2.879 actas que faltan por contabilizarse

Ese 7.20% implica 2.879 actas, cuando la diferencia entre los candidatos que pugnan por el segundo lugar es de unos 30 mil votos. Sin embargo, la tendencia no ha cambiado, Yaku Pérez se mantiene con más de 20% y Lasso con el 19, 54%.

"Puede ganar cualquiera de los dos y ser el acompañante de Arauz en segunda vuelta. Lo que sí es seguro es que hay segunda vuelta", complementó el consejero José Cabrera.

Las actas con inconsistencia en todo el país están en las juntas provinciales y es ahí donde se define qué hacer con ellas. Por ejemplo, en Pichincha el lunes 8 de febrero se abrieron 69 urnas y se inició el reconteo de votos.

"Sin firmas eran 69 actas, son 69 cajas que se procedió abrir. Estamos con 622 que sería el total de las actas con inconsistencias", dice Denisse De La Cruz, presidenta Junta Electoral de Pichincha.

Y los delegados de las dos organizaciones políticas que pugnan por el segundo lugar de la elección no pierden de vista el reconteo de votos.

"Hacer el seguimiento de que se haga el conteo adecuado de dichos votos para que cuando tengamos el resultado final poder pronunciarnos", afirmó Eduardo Del Pozo, director CREO Pichincha.

"Si hay una firma no debería abrirse la caja, sin embargo nos han indicado un reglamento que dice lo contrario. Es decir, el reglamento está en contra del Código de la Democracia", indicó Patricio Domínguez, dirigente de Pachakutik.

Además de las actas con inconsistencia, para completar el escrutinio del 100% de los votos el Consejo Nacional Electoral espera lleguen también las actas de 190 mil electores que corresponden a lugares donde solo se puede llegar vía fluvial o aérea.

Todas las encuestas daban por descontado un balotaje entre Arauz y Lasso, pero ninguna había señalado la posibilidad de que un tercero llegara a posicionarse en los primeros lugares.

El politólogo y analista Jorge Ortiz describió a la AP que el resultado de Yaku Pérez “no se explica sólo con el voto indígena ni ecologista; evidentemente hay un componente alto de votación urbana y esa votación es joven. Al voto indígena se sumó un voto urbano joven al que gustaron las propuestas verdes”.

En declaraciones en un canal local, el candidato Pérez manifestó su agradecimiento al pueblo de Ecuador "que nos apoyó a pesar de que no teníamos recursos económicos y tuvimos que disputar contra dos monstruos" y aclaró que "aunque es apretada la diferencia, sigue siendo diferencia”.

Ramiro Loza, de 37 años, dijo a la AP que “me resulta indiferente quien gane las elecciones. Estamos acostumbrados a pensar que llega el Mesías a resolvernos la vida y a mí ningún candidato me resuelve nada. Durante la cuarentena mis ingresos se redujeron un 80% y los políticos no me dieron de comer”.

