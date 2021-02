'Falling' muestra el viaje de una relación padre-hijo

Viggo Mortensen ha debutado como director (y compositor) con un nuevo largometraje llamado ‘Falling’ que se centra en un tema controvertido.

‘Falling’, de la que también es autor Mortensen, sigue a un padre y un hijo que se reúnen en circunstancias difíciles. Willis, interpretado por Lance Henrikson, es un agricultor independiente de 80 años con puntos de vista de la vieja escuela, que tiene que quedarse indefinidamente con su hijo (Mortensen) y su marido y su familia después de un diagnóstico de debilitamiento mental. Dos mundos chocan cuando esto sucede, cuando las acciones progresistas se encuentran con los puntos de vista anticuados y los problemas familiares salen a la superficie.

Henrikson tuvo que enfrentarse a toda una hazaña para interpretar a un personaje que está perdiendo lentamente el control, pero que aún recuerda lo suficiente como para invocar las emociones de su hijo y su hija (Laura Linney), pero esta película tocó una fibra sensible en lo personal para el actor de 80 años.

Henrikson se sentó con Metro para hablar de su último papel.

P: ¿Qué tenía esta película en particular que le llevó a firmar?

– Hay un cierto tipo de actor al que realmente respondo, que es la gente que es auténtica y que busca, porque realmente pienso en mí mismo con cada película que hago como un aprendiz. Hay algo que aprender al aceptar una película. Cuando finalmente llegó la financiación, [Viggo] me preguntó: '¿Quieres hacerlo? Porque no pareces entusiasmado'. Le dije que, para interpretar este papel, iba a tener que volver a mi infancia y demás. Pasé por muchas cosas cuando era un niño de Nueva York, estábamos arruinados. Tuve que utilizar un montón de cosas y percepciones reales y realmente repasar cosas en mi mente sobre cómo iba a interpretar a este personaje, [porque] este tipo es un personaje muy complicado. Pero Viggo, había escrito cada palabra, y era muy original. Lo estoy celebrando, me siento muy feliz porque la he visto unas cuantas veces y he hablado con mucha gente y me he dado cuenta de que están entendiendo lo que la película [trata]. Pero es la autenticidad de su historia y la audacia de su historia lo que realmente me cautivó.

P: ¿Diría que este papel fue específicamente diferente para usted que los anteriores, ya que tuvo que hacerlo?

– Nunca he tenido que hacerlo hasta este punto, pero hay un elemento de daño vital en Willis: cometió muchos errores. Era un granjero, amaba su caballo, amaba la tierra. Era muy sencillo para él, pero también cometió muchos errores, y errores de relación y ahora está solo y se enfrenta a su hijo que le dice, quiero arreglarte. Por supuesto que su dignidad y todas sus experiencias de vida más simples le harán querer luchar contra eso. ¿Sabes lo que quiero decir? No necesitas arreglarme, no estoy roto, lo cual es un poco delirante porque se está deslizando hacia la demencia. La estructura de todo el asunto era tan increíble. He hecho muchas películas, algunas buenas, otras malas, algunas para pagar las facturas, ya sabes, ese tipo de cosas. Esto fue algo diferente.

P: ¿Cómo fue actuar junto a Mortensen en esta película mientras él también dirigía?

– Fue estupendo. Porque confié completamente en él, lo que me dio la libertad de entrar en lugares. Fue un proceso porque cuando empezó, estaba realmente un poco asustado. No quería fallar y me gustaba mucho Viggo. Y fue realmente, ya sabes, difícil a veces ser duro con él [en las escenas] pero había que hacerlo, pero creo que es el mejor trabajo en el que he participado.

P: ¿Este papel también fue catártico para usted, incluso después de todos estos años?

– Lo fue, en lo que a mí respecta y me ha cambiado, ha cambiado mi vida. Me refiero a la cantidad de coraje que siento, por decirlo de forma atrevida. La sensación de Viggo es que la idea de que la gente tome sus propias decisiones sobre lo que están viendo y cuáles son las ramificaciones. Pero creo que esta película puede invocar realmente la idea de intentar comunicar. Describe la demencia como algo que todo el mundo da a entender que no sabe lo que está haciendo, o que no sabe lo que está viendo. Bueno, la verdad es que sí lo saben, pero te sientes obligado a llamarlos. ¿Sabes a qué me refiero?