Guillermo Lasso: "No está decidido quién pasa a la segunda vuelta"

El candidato Guillermo Lasso, que con casi el 99% de actas escrutadas tiene el 19.59% de votos, aseguró que va a esperar los resultados oficiales del ente electoral cuando se llegue al 100% de escrutinio y enfatizó que aún "no está decidido quién pasa a la segunda vuelta".

En una rueda de prensa mediante por Facebook, Lasso mencionó que una vez que el CNE proclame los resultados oficiales emitirá un pronunciamiento distinto a lo vivido en el ecuador hasta hoy.

En ese sentido informó que unas 5.550 actas presentan novedades, lo que representa un 13% del total de boletas del proceso electoral que se llevó a cabo ayer. "Es un número significativo y agrupa a algo mas de millón y medio de votantes", dijo.

Reiteró que "lo lógico" es esperar a que el CNE termine de revisar estas actas con novedades y que no forman parte del cómputo de votos de la pagina. "No se por qué se tardan tanto", acotó.

Mensaje para Yaku Pérez

Por otro lado envió un mensaje a Yaku Pérez que ha obtenido el 19.88% de votos. Sobre el pedido del presidenciable de una revisión del 100% de actas, Lasso subrayó que desde su movimiento no lo tienen planteado solicitar y que tiene confianza que el la jornada electoral se llevó a cabo de manera transparente.

"No nos opondríamos en lo absoluto si la autoridad del CNE decide recontar los votos. Creemos en la transparencia del proceso electoral", señaló.

Lasso también fue consultado si respaldará a Yaku Pérez si éste pasa a la segunda vuelta y respondió: "No soy dado a la quisquillosería pero la respuesta (de Pérez) fue tan descortés que no voy a insistir en lo de la semana pasada. Él sabrá por qué contestó con bastante desatino. Si le molesta un apoyo mío no lo puedo ratificar".

El presidenciable, cuando le preguntaron qué haría si no pasa a la segunda vuelta, reiteró que "todavía no está el 100% del escrutinio oficial. No está decidido quién pasa a la segunda vuelto. Eso está por verse".

Por tanto apuntó que se mantendrá en su casa, tranquilo y vigilante del proceso de escrutinio. "Cuando el CNE cuente los votos daremos una posición. Los resultados están por verse".

Y añadió: "No podemos decir que estamos en segunda vuelta o no; eso depende del conteo final (…) una segunda vuelta es comenzar todo en cero".

Apostilló además que desde su partido no existirán gritos ni levantamientos de ningún tipo y que él reconocerá con entereza los resultados así sea solo un voto en contra.

Al respecto invitó al candidato Pérez que "mantenga la calma y no se ponga tan nervioso. Espere a que el CNE termine contabilizar aquel 13% de votos".

