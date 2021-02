Angelina Jolie, Iker Goku votaron en la provincia de El Oro

Las redes sociales sirvieron para mostrar las peculiaridades y curiosidades que se suscitaron durante el proceso electoral del domingo 7 de febrero, donde Ecuador regresó a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Las redes no perdonaron algunos nombres que se hicieron virales en Twitter y mostraron con humor.

Por ejemplo en Twitter, @andriukaa publicó un tuit donde manifestó una foto de la junta 057 con el nombre de Angeline Jolie Sánchez Soto en la provincia de El Oro. "Amigos, no me van a creer en la mesa de quién me tocó votar", escribió la usuaria.

Amigos, no me van a creer en la mesa de quién me tocó votar. pic.twitter.com/J9yjiUWUnR — 🐈🐈‍⬛ (@andriukaaa) February 7, 2021

Roberth Arrobo respondió "Fraude señores que yo sepa ella no es Ecuatoriana", marco e. dijo "Pero es de manabissss".

En cambio, @nessanin subió otra imagen de otra Junta Electoral. Esta vez con un nombre que llamó la atención: Iker Goku Quispe Yupanqui. Esto fue muy comentado en las redes sociales, pues se evidencia una gran cantidad de nombres 'curiosos' que hay en el país.

Angelina Jolie es una actriz estadounidense, donde Jolie es su apellido pero en el país lo han considerado como el segundo nombre para esta ciudadana. En cambio Iker, viene del arquero mundialista español, Iker Casillas, su fama alcanzó por quedar campeón del mundo en el 2010. También está el nombre de Goku, que es un anime de Dragon Ball muy conocido a nivel mundial.

