Ventas ambulantes fuera de recintos, pese al anuncio de controles para evitarlos

Las votaciones electorales sin el 'after' con una buena comida típica o un gustito culinario no son votaciones. Y en esta jornada del 7 de febrero del 2021 no han faltado las famosas caseras de los cevichochos, las papas con cuero, las empanadas de morocho y para los guaguas los heladitos de frutas que ofrecen los heladeros mientras pasan y repasan por las filas de gente en los exteriores de los recintos electorales.

En el sector del norte de Quito, en las NN UU también se ve a la gente haciendo deporte o asistir en sus bicicletas a dar el voto para evitar generar tráfico vehicular. Los señores policías, cual ojos de águila, están pendientes del orden y ayudan a quienes requieran información.

Las caseras de los jugos y batidos también hacen su agosto en esta zona y les hacen el gasto para refrescar esta mañana de votaciones.

También pequeños kioscos ofrecen el servicio de plastificación del certificado de votación. Sin embargo, las autoridades han hecho énfasis en acercarse a dar el voto directamente a la mesa electoral y retirarse rápidamente a sus hogares, con el afán de no contribuir a la formación de aglomeraciones, respetar el distanciamiento social y evitar propagar el contagio de la Covid-19.

Ahora, las ventas también incluyen alcohol o gel de manos, esferográficos, mascarillas y elementos de protección para ejercer el voto al ingresar al recinto.

ACCIONES CONTRA LAS VENTAS AMBULANTES

En Quito, se había anunciado que se se desplegarán 5.000 funcionarios municipales, desde las 06:00 hasta las 18:00, para realizar controles fijos y móviles y evitar aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales.

Se utilizarán vehículos de emergencia, segways (vehículo personal de dos ruedas), motos, además del uso de 1.518 cámaras, 100 cámaras corporales, 1 helicóptero y 23 estaciones de emergencia, según César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad.

Elecciones 2021 Primer informe de las elecciones 2021 en Ecuador. Publicado por Metro Ecuador en Domingo, 7 de febrero de 2021

TE PUEDE INTERESAR: