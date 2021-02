¿Qué pasa si una persona que está en la fila a las 17:00 y no puede votar?

Desde que inició el proceso electoral a las 07:00 este domingo 7 de febrero de 2021, se han registrado interminables filas en los exteriores del recinto electoral donde las personas buscan sufragar. Mientras las personas hacen la fila se han preguntado que pasaría si a las 17:00 siguen esperando y no pueden votar.

De acuerdo con el Consejero del CNE, José Cabrera, si la persona no alcanzó a sufragar en el horario establecido (hasta las 17:00) no pagará multa. Se le dará un certificado de presentación para que sea canjeado luego.

Este certificado, "es la justificación que se presentó al recinto electoral y pasadas las 17:00 no pudo votar. Los ciudadanos que están dentro del recinto, en las juntas receptoras del voto, (hasta dicho horario) se les entrega", declaró Cabrera a los medios.

En cambio, si un ciudadano se presenta a las 18:00 al recinto ya no podrá ingresar y sí recibirá la multa.

Según el CNE, hasta las 11:00 de este 7 de febrero, el 48,93% de las 39 917 juntas receptoras del voto se instaló de 06:30 a 07:00 para iniciar con puntualidad las elecciones. El 43,76% lo hizo de 07:01 a 07:30; el 6,40% de 07:31 a 8:00 y de 08:01 en adelante el 0,91%.

Votaciones

Las personas han manifestado su malestar porque no se está respetando el distanciamiento y la gente en su desesperación está aglomerándose para poder entrar. En la Unidad Educativa, Pérez Pallares, en el sur de Quito, Ricardo contó a Metro que hizo más de dos horas de fila y que hubo inconvenientes pues la fila "estaba larguísima" y esto confundió a las personas por lo que comenzaron a aglomerarse para intentar entrar en la misma.

"No entiendo, adentro hay mesas vacías y el recinto está prácticamente vacío y no hacen pasar a las personas, no se toma la temperatura, ni te hacen sacar la mascarilla para identificar al votante", agregó el ciudadano.

