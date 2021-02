Consejero del CNE: si no se alcanza a votar hasta las 17:00 presentándose en el recinto, no habrá multa

Para quienes no alcancen a votar hasta las 17:00 presentándose en el recinto, no habrá multa. Así lo informó la tarde de este 7 de febrero de 2021, el Consejero José Cabrera Zurita del Consejo Nacional Electoral.

La medida se aplica debido a las largas filas en los recintos electorales, según indicó el funcionario. Sin embargo, se les entregará a esas personas el certificado de presentación para que sea canjeado luego.

Esto aplica para quien "se presentó al recinto, llegó las 17:00, se cierran las juntas y no pudo votar. Eso es un tema, ellos recibirán (el certificado de presentación). Pero si viene un ciudadano a las 18:00 horas ya no podrá ingresar y ellos sí tendrán una multa. Una cosa son los ciudadanos que están dentro de los recintos, en las Juntas Receptoras del Voto, y otra los que no llegaron a las 17:00 al recinto". Así lo resaltó José Cabrera Zurita.

¿Qué pasa si una persona que está en la fila a las 17:00 y no puede votar?

Desde que inició el proceso electoral a las 07:00 este domingo 7 de febrero de 2021, se han registrado largas filas en los exteriores del recinto electoral donde las personas buscan sufragar.

