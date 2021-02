Fortnite: de esta manera puedes conseguir el paraguas del reconocido acero mandaloriano Beskar

No será tarea fácil ya que estarás en una isla en donde todos querrán lo mismo. Sin embargo, en caso de que llegues a lograrlo tendrás en tus manos el mismísimo paraguas de acero. Pero un momento, no se trata de cualquier acero, es el metal más poderoso de la galaxia. El mismo que se popularizó gracias a la serie The Mandaloriam y que 'Mando' llevaba en su armadura: el acero Beskar. Así lo puedes conseguir en Fortnite.

Como bien lo explica el propio portal de Epic Games, para conseguirlo tendrás que seguir en pie, después de una férrea lucha. Es necesario vencer a todos los oponentes y hasta al mismo 'Mando'. Recuerda que en plena partida tu también vas a ser el objetivo de todos.

El contrato de 'Mando' en Fortnite

El modo contrato de Mando en Fortnite está por tiempo limitado y es lo primero que debes tener para optar por el paraguas. Está disponible desde el pasado 2 de febrero y se mantendrá así hasta el 9 de este mismo mes.

Para iniciar la búsqueda del paraguas de Beskar debes iniciar una partida individual. Entonces tendrás que comenzar a reunir créditos galácticos hasta llegar al objetivo. Estos se consiguen eliminando enemigos. Todos los jugadores inician con tres vidas.