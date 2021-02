¿Quiénes no están obligados a votar en las elecciones 2021?

Más de 13 millones de votantes, de los que más de 410.000 residen en el exterior, están llamados a las urnas este domingo 7 de febrero en las elecciones. En ellas se elegirá entre los 16 binomios al presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) y cinco representantes del Parlamento Andino.

Voto obligatorio

De acuerdo con el 'Protocolo General para la Prevención de la Propagación del COVID-19 en el Proceso Electoral 2021' del CNE, a fin de garantizar la salud y bienestar de la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19, la persona que acuda a sufragar deberá mostrar su cédula a los miembros de la Junta Receptoras del Voto (MJRV) y retirarse la mascarilla para verificar de que se trata de la misma persona.

Es de carácter obligatorio el voto para los ciudadanos desde los 18 hasta 65 años. La multa para los que no votan, que no lo justifiquen, es de USD 40. Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobado con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado serán exentos de multa.

Facultativo

El voto será facultativo, es decir que no es obligatorio, para los siguientes grupos:

Adolescentes de 16 a 18 años.

Mayores de 65 años.

Personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Personas con discapacidad.

Extranjeros residentes en el país inscritos en el registro electoral.

De hecho, así se establece en el Código de la Democracia en su artículo 11, inciso 2.

De los más de 13 millones de votantes hay entre 16 a 18 años asciende a 633.044 personas, mayores a 65 años hay 1.613 132 y los de entre 18 a 65 años son 10.852.974.





