Moodbeam le dice a tu jefe si estás descontento

Controlar la salud mental es muy importante para mantener la productividad en el trabajo. Sin embargo, era algo complicado hacer un seguimiento de la misma. Por eso, una startup británica ha creado un nuevo dispositivo llamado Moodbeam, que promete informar a los directivos sobre el estado de ánimo de sus empleados en tiempo real.

El wearable tiene dos botones: amarillo y azul. La idea es pulsar el amarillo si te sientes feliz y el azul si estás triste. Además, el gadget se conecta a una aplicación para smartphones y tiene una interfaz web.

"Es un gran conector para que los que trabajan desde casa estén en contacto", explica a Metro Christina Colmer McHugh, cofundadora de Moodbeam.

Esta pulsera está dirigida a las empresas que quieren controlar el bienestar del personal que trabaja en las oficinas y en casa. En el caso del teletrabajo, los directivos pueden consultar un tablero online para ver cómo se sienten los trabajadores.

"Es una forma de dar voz a los empleados y de que opinen sobre su jornada laboral y sus condiciones".

Christina Colmer McHugh

cofundadora de Moodbeam.

En cuanto a la privacidad de los datos de los trabajadores recogidos por el dispositivo, la empresa destacó que son completamente seguros y que la información sólo se facilita a los gestores.

"Toda la información se guarda en la nube y, dependiendo de si es de un solo uso o de varios, se almacena en servidores dentro del Reino Unido", concluyó Colmer McHugh.

Metro habló con Christina Colmer McHugh para saber más sobre Moodbeam.

10%

En esta cantidad podría aumentar la productividad de los empleados que utilizan wearables como Moodbeam, según una investigación de Human Cloud At Work.

$1

Trillón es la cantidad estimada de dinero que la depresión y la ansiedad han costado a la economía mundial debido a la pérdida de productividad antes de la pandemia de COVID-19, según la OMS.

ENTREVISTA

Christina Colmer McHugh

cofundadora de Moodbeam

P: ¿Cómo se le ocurrió crear esta pulsera?

– No se inventó para las empresas. Se me ocurrió para saber cómo se sentía mi hija cuando no estaba con ella. Así que esta simple idea se convirtió en el concepto de Moodbeam…

P: ¿Cómo funciona?

– Los trabajadores tienen que ponérselo para registrar cómo se sienten sobre cualquier cosa que afecte a su día. Si no están contentos, son menos productivos y pueden desmoralizarse. Es atractivo para los nuevos talentos que trabajan a nivel mundial o en otras zonas del país, es un excelente complemento para la contratación y la retención, y ayuda a detectar antes los signos de depresión/ansiedad para evitar que los recién llegados se vayan en las primeras 6 semanas de un nuevo trabajo. Puede combatir el presentismo, el absentismo, las enfermedades de larga duración, el aislamiento y el miedo a volver al trabajo o a quedarse en casa. También es un gran conector para los que teletrabajan. También ayuda a las grandes organizaciones a mantenerse en contacto con su gente, ya que no muchos directivos pueden pasarse el día llamando/enviando correos electrónicos o enviando mensajes a 500 empleados. Nuestra tecnología les permite comprobar cómo están a lo largo del día.

P: ¿Y los detalles técnicos?

– El dispositivo tiene dos botones: azul para el negativo y amarillo para el positivo. Una vez cargado, se escanea el número de serie del dispositivo para emparejarlo con la aplicación complementaria y, tras configurar algunos datos básicos como el sexo, el nombre, etc., se puede configurar que los avisos vibren a determinadas horas del día.

Una vez que se pulsa el botón, la información se almacena hasta que se acerca al dispositivo emparejado. Se descarga automáticamente a través de Bluetooth a la aplicación, donde las pulsaciones se visualizan en bloques de colores o gráficos.

P: ¿Están seguros los datos de los empleados?

– Sí, tenemos un responsable de la protección de datos que ha elaborado un documento muy importante, un acuerdo de intercambio de datos, que se pasa a las nuevas organizaciones para que lo completen y se adhieran a él, con firmas antes de dar cualquier acceso a los datos del cuadro de mandos.

Otros tres dispositivos creados para los empleados

Athena

El botón del pánico de ROAR for Good, Athena, fue creado para que el personal del hotel lo active en situaciones de peligro. Además, el dispositivo proporciona un seguimiento de la ubicación específica de la habitación.

Pulseras inteligentes de Fujitsu

En las oficinas de Fujitsu en Kawasaki, los trabajadores y los guardias de seguridad llevan pulseras inteligentes que registran la temperatura, el pulso y el estrés térmico de los trabajadores mediante inteligencia artificial.

Textiles electrónicos

Los e-textiles Jacquard y Loomia de Google se están desarrollando para integrarlos en los uniformes y ayudar a los empleados con vibraciones o luz para alertar sobre eventos en el lugar de trabajo, por ejemplo, reuniones o una emergencia.