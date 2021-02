Famosos y fans reaccionan a los chats de Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales: "duele el alma"

Alejandra Jaramillo acaba de compartir conversaciones que tuvo con Efraín Ruales. Su acto lo hace debido a que este miércoles 3 de febrero se cumple una semana de la muerte del actor de 36 años. Tras minutos de la publicación, varios famosos y fans se pronunciaron.

"Me duele el alma", publicó uno de los fanáticos que vio las conversaciones de WhatsApp compartidas en Instagram. A ese sentir se unieron varios fans y famosos, quienes incluso hicieron que Alejandra se vuelva tendencia en Twitter.

Entre los famosos que se pronunciaron, está el comentario de Dayanara Peralta. "e abrazo con todas mis fuerzas, Alejandra. Le pido a Dios que te de mucha fortaleza, esos amores bnitos como el de ustedes quedan muy poco en el mundo".

Érika Vélez le escribió en el comentario "Te abrazo muy muy fuerte a la distancia, pero sé que Efra te abraza más fuerte. Lo de ustedes es único y es un para siempre ese amor".

Comentarios de los famosos en el chat de Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales

Mirella Chesa también le dejó su mensaje de solidaridad.

"Ale querida te acompaño con mis oraciones, te envío un fuerte abrazo 🙏 tienes el ángel más hermoso que te cuidará por siempre. Dios te acompañe y te de paz en estos momentos"

Virginia Limongis le puso "Me dolió en el alma", junto a corazones rotos.

Sofía Caiche le escribió "Dios mío, te abrazo mi ale, mucha fuerza", junto a emojis llorando.

Andres Guschmer también le dedicó un mensaje en sus comentarios.

"Ale querida, no hemos parado de pensar en ti y toda la familia. Hace mucho no rezaba con tanta frecuencia y convicción como lo he hecho esta semana por Efra y cada uno de ustedes. Los quiero y los abrazo con todo el amor de mi alma".

Del mismo modo, Juan Carlos Aizprua le puso "Mucha fuerza, Ale. Dios está contigo".

Con ese mismo cariño y solidaridad, miles de fanáticos y otros famosos continuaron dejando sus mensajes en la publicación.

