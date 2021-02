Delincuentes disfrazados de policías roban $11.000 de una avícola en Guayaquil

Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos vehículos se detienen en media vía y de ellos se bajan cinco delincuentes disfrazados de policías. Ellos fingieron un allanamiento y lograron robar $11.000 a una avícola que está ubicada en el bloque 10 de la Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil.

La cámara indica que el robo se dio el 2 de febrero de 2021 a plenas horas de la mañana, a las 07:17. Del auto negro, se bajan cuatro delincuentes, todos tapados sus rostros y con gorras. El sujeto que está disfrazado de policía lleva un arma y se la ve cargar al momento de ingresar.

Segundos después, del auto blanco, se baja otro sujeto vestido de policía y lleva consigo una mochila. Los sujetos dispararon tres veces para amedrentar a los trabajadores del negocio.

Algunos trabajadores que se encuentran en los exteriores y que entran al negocio no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Sin embargo, los cinco delincuentes salen totalmente tranquilos después del asalto a mano armada y uno de ellos se queda en la puerta del negocio amenazando a que no llamen a la policía y espera que los otros dos antisociales salgan del lugar. En ese momento, salen algunos trabajadores asaltados y tratan de impedir que se vayan, pero no lo consiguen.

La delincuencia no para en la ciudad de Guayaquil ya que los ciudadanos han denunciado que ahora los robos violentos o asesinatos al estilo sicariato se realizan a plena luz del día. Además, los contingentes adicionales que llegaron a la ciudad tampoco han logrado frenar la ola de inseguridad que se vive.

Con estas imágenes ya viralizadas, se levanta aún más la indignación de la ciudadanía que expresa en las redes sociales estar cansados y preocupados por este tipo de acontecimientos, y con la violencia que se generan.

