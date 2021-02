Video: el prototipo de cohete de SpaceX explota al aterrizar

Explotó el prototipo de cohete Starship SN9 de SpaceX, este martes 2 de febrero. Todo ocurrió en el momento del aterrizaje en una última prueba de vuelo.

La nave logró una altura de aproximadamente 10 kilómetros antes de volver a tierra. Pero antes de llegar a la plataforma de aterrizaje, realizó una compleja maniobra donde no pudo enderezarse correctamente.

Al hacer esta maniobra, la nave se estrelló contra las instalaciones, ubicadas en Boca Chica, en Texas, Estados Unidos. Esta medía unos 45 metros de altura y estaba propulsado por tres motores.

"Un descenso aerodinámico controlado con alerones corporales y la capacidad de aterrizaje vertical, combinados con la recarga en el espacio, son fundamentales para el aterrizaje de la nave estelar en destinos del sistema solar en los que no existen superficies preparadas o pistas de aterrizaje, y para el regreso a la Tierra", afirmó la compañía de Elon Musk.

Por casi una semana se retrasó el lanzamiento del SN9 mientras SpaceX busca obtener el permiso correspondiente de la Administración Federal de Aviación, tras la violación de los términos de su licencia de lanzamiento con el vuelo del SN8.

Space is not sleeping this week. Watch a Starship test here: https://t.co/CosyZp3Yno

— Miriam Kramer (@mirikramer) February 2, 2021