Profesora de educación física daba clase en vivo mientras a sus espaldas se producía el golpe de Estado en Myanmar

Khing Hnin Wai, una profesora de educación física, estaba dando una clase en vivo de aeróbicos al ritmo de la música electrónica en una plaza céntrica de Naypyidaw. Ella, y sin darse cuenta, se producía el golpe de Estado en Myanmar a sus espaldas.

Detrás de la mujer pasaba un convoy de vehículos blindados. Fue como accidentalmente logró captar el golpe de Estado militar en curso en un video surrealista que se ha vuelto viral y hasta ha sido blanco de memes.

La instructora subió a Facebook el lunes por la mañana una grabación de su entrenamiento. Mientras movía los brazos al ritmo de una canción de baile, vehículos blindados y todoterrenos negros pasaban por la rotonda del Loto Real, cerca del Parlamento del país.

Polémica en redes

Ante ello, los usuarios al ver el video se comenzaron a preguntarse ¿Es real el video? Las sombra cortada de las piernas de la profesora aumentó las dudas.

Otros mencionaron que la mujer tenía a sus espaldas lo que en TV se conoce como un Chroma Key, una pantalla verde que permite proyectar en ella imágenes de otro lugar.

En su página de Facebook hay otros videos de ella haciendo gimnasia en esa misma plaza cercana al Parlamento.

Se pronunció

La profesora, ante la polémica en redes, se pronunció en una publicación donde muestra las transmisiones en la red social desde el mismo lugar.

"No bailé por ninguna organización, ni era broma. No bailé porque quería ser famosa. Siempre voy aquí para la competencia de baile de fitness desde los últimos 11 meses. Lo publiqué porque no pensé que sucedería. Algunos de seguridad responsable están cerca de mí", dice en el escrito.

Con más de 31 mil seguidores, la joven tiene 26 años, vive en Pyinmana, la capital de Myanmar. Es profesora de educación física del Ministerio de Educación.

