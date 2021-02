Imágenes fuertes: le robaron todo a plena luz del día

¡Los robos en el país no paran, mucho menos en Guayaquil!, pues a plena luz del día en las calles Cuenca y la 17 en la urbe porteña, un ciudadano sufrió un violento robo, al punto de llevarlo al piso para quitarle sus pertenencias.

En las imágenes, que ya circulan en las redes sociales, se puede observar cómo el ciudadano, es sorpresivamente agarrado por el cuello, por uno de los asaltantes, aplicándole un tipo de "llave" que no lo deja respirar, y otro se dedica a quitarle sus artículos. También se observa cómo el hombre lucha por no dejarse quitar sus cosas, pero no logra escapar de sus verdugos.

Mira el video (IMÁGENES SENSIBLES):

Una cámara de seguridad que capta este hecho, no indica la fecha en la que ocurrió el asalto, pero se puede observar que ocurre a plena luz del día. Con estas imágenes ya viralizadas, se levanta aún más la indignación de la ciudadanía que expresa en las redes sociales estar cansados y preocupados por este tipo de acontecimientos, y con la violencia que se generan.

