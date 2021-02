Elecciones 2021: Ximena Peña conformará la mitad de su gabinete con mujeres

Ximena Peña es la única mujer candidata a la Presidencia de la República en estas elecciones 2021. Lo hace bajo la tienda política de Alianza PAIS, con una candidatura compleja por la situación que atraviesa el Movimiento.

Peña indica que esta es una oportunidad para animar a más mujeres a ser parte de la toma de decisiones que necesita el país.

¿Cómo describe su candidatura y la de su binomio?

Es de lucha y rebeldía, que busca abrir la participación de las mujeres y motivar a que se sumen más, porque hasta ahora es mínima pese a todos los esfuerzos para hacerlo de manera más contundente en el proceso de toma de decisiones.

Sabíamos desde el inicio que iba a ser una candidatura muy compleja por la delicada situación de nuestra organización, pero por nuestro país, nuestras mujeres y migrantes, estamos aquí con entusiasmo y luchando hasta el último momento.

De su plan de Gobierno, ¿qué aspectos se cumplirán de forma inmediata en caso de ser proclamado como Presidente?

Vamos a declarar en emergencia al Sistema de Protección de Derechos de nuestras niñas y mujeres. Es fundamental para comenzar a construir una nueva sociedad, para dar prioridad en su atención con un plan articulado desde el Gobierno Central.

Además, conformaremos un gabinete con el 50% mujeres, para garantizar que sean parte de esa toma de decisiones que va a impactar a nuestra nación durante los próximos cuatro años.

La sola presencia de Ximena Peña es un desafío. En la papeleta se ve tantos hombres y solo una mujer, eso debería dar un mensaje claro de que necesitamos fortalecer la participación de las mujeres y nosotros también debemos arriesgarnos.

Cuando estaba en proceso de aceptar la candidatura, me decían que de pronto no es el momento y no habían las condiciones para participar. Yo respondí: ¿Pero cuándo van a haber condiciones para las mujeres? Más allá del cálculo hay que arriesgarse y luchar. Los cambios vienen con lucha, fortaleza, haciendo un camino.

¿Cuál es el principal problema del país y qué solución concreta persigue?

Son varios problemas, lastimosamente. Uno de ellos es el tema de la corrupción, al que se debe atacar con claridades. Se politiza el problema e incluso se busca cambiar la Constitución, pero cabe mencionar que el país ha tenido 20 constituciones y antes de 2008 también había corrupción. Es decir, el tema no es de cambiar la ley ni a una persona, nosotros vamos a sumarnos a esa lucha pero no solo depende de nosotros, sino también de los ciudadanos. Requiere de una educación profunda desde la niñez y también del sector privado.

Desde la presidencia, ofrecemos el compromiso de trabajar de manera transparente con un modelo de gestión abierto, de manera que los funcionarios sientan que están bajo el ojo ciudadano para que actúen de manera correcta, precautelando cada dólar de los ciudadanos.

Queremos fortalecer también la función judicial, tratar de asignar más recursos para su trabajo, pero también exigir respuestas a la ciudadanía, con un Concejo de la Judicatura que evalúe e incluso destituya jueces que no actúan acorde a su función. Esos procesos deben ser ejemplares, de cero tolerancia. Solo con muestras claras, compromiso y acciones que dejen precedente, podremos empezar a deconstruir este modelo de sociedad donde prevalece la picardía, mañosería, y que no valora la honradez, la ética y la transparencia.

Hemos propuesto además eliminar la Cárcel 4. No podemos tener lugares con privilegios, más aún si son utilizadas por temas de corrupción. La vacuna también es fundamental y debe llegar a quiénes son grupos prioritarios, lo que pasó con el Ministro y su madre es un acto bochornoso, que nos deja ver la decadencia de valores en los espacios de toma de decisiones. No solo queremos garantizar el acceso oportuno a vacunas, sino fortalecer el sistema de salud y la transparencia, para que la población sienta que la vacuna no llega dependiendo de la familiaridad con una autoridad, sino por una prioridad de país. Los epicentros de contagio, sectores populares que deben salir a trabajar por sus familias, incluso sin protección, que incluye a ancianos y vendedores autónomos, necesitan la vacuna por estar más expuestos.

¿Cuál es el enfoque de su campaña electoral y cómo avanza la difusión de su plan?

Mi campaña ha sido bastante austera, no hemos tenido la plata de la banca ni la corrupción. Pero con apoyo de la militancia hemos podido recorrer varias provincias del país. Luchando con la desinformación, donde algunos medios han posicionado tres nombres, hemos visto que los ciudadanos no se sienten identificados y de ahí el alto porcentaje de indecisión, porque no se ha promocionado de igual forma a todos los candidatos de la papeleta. Nuestros recorridos han sido fundamentales para poner un rostro a la propuesta. Necesitamos un talento diferente y ese apoyo me ha mostrado la ciudadanía que busca un cambio, tener un gobierno cercano y de territorio.

Un último mensaje para los ciudadanos

Mi candidatura no le pertenece ni a un presidente ni a un expresidente, es la candidatura de miles de ciudadanos que confiamos en un proyecto político de país, que aún está vigente, como lo está nuestra Constitución. Pedirles que en esa larga papeleta de 16 candidatos, marquemos un hito histórico, el de tener una mujer gobernando desde la visión, la lucha, desde la capacidad. Ese es el cambio real que podemos dar este 7 de febrero.