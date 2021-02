Candidato Guillermo Lasso realizó visita protocolaria a la prefecta Susana González

La prefecta del Guayas, Susana González, y el candidato Guillermo Lasso dialogaron durante 15 minutos sobre la problemática y necesidades de la provincia y del país, durante una visita ofrecida por el aspirante a la Presidencia de la República.

La primera autoridad provincial habló sobre la oportunidad y el bienestar para los guayasenses y que, existiendo muchos temas pendientes para que ese bienestar sea posible, se requiere de un gobierno que genere empleo y oportunidades.

“Nuestro campo, más allá de haber alimentado no solamente a la ciudad, la provincia y al país, también no paró de exportar y eso ayudó a que nuestra balanza comercial no caiga tan gravemente como en muchos países”, expresó.