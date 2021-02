Lupin, el héroe de la novelas de Maurice

Arsenio Lupin regresa a la vida de la mano de Netflix con el actor Omar Sy en el papel protagónico. El héroe de Maurice Leblanc se reinventa para la televisión con una apuesta por la diversidad y una narración de mucha actualidad, donde la inmigración y la lucha de clases se pone sobre la mesa. Lupin es el ladrón de guante blanco más famoso de la literatura francesa, idolatrado a lo largo de 17 novelas y 39 cuentos, donde nos enamoramos de sus hazañas. Excepcionalmente, Netflix apuesta por un actor de color para recrear un personaje icónico.

Este mítico papel lo interpreta Sy, uno de los actores y personalidades más populares de Francia, pretendiendo ser Lupin, porque lo cierto es que él no es el personaje principal; ni siquiera es una interpretación moderna del personaje. Creada por George Kay y François Uzan, el protagonista de la serie de Netflix es Assane Diop, un hombre cualquiera que pretende ser Lupin.

Sy comenzó su carrera de actor como comediante a principios de la década de 2000, antes de interpretar dos de sus grandes éxitos; ‘Nos jours heureux’ y ‘Tellement proches’, aunque es evidente que su gran explosión internacional llegó con ‘Los Intocables’, cinta por la que ganó el César francés y los corazones de casi 20 millones de espectadores. Desde entonces, ha protagonizado franquicias de gran éxito como ‘X-Men: Days of Future Past’ y ‘Jurassic World’, y ha actuado junto a Tom Hanks en ‘Inferno’ y junto a Harrison Ford en ‘The Call of the Wild’.

“Llegué este proyecto con la oferta de interpretar el personaje que yo quisiera. Es raro que los actores nos llamen para interpretar lo que nosotros queramos. No tardé en encontrar a Arsène Lupin. Es el personaje perfecto para cualquier actor. Es seductor e inteligente, juega múltiples papeles en cada episodio y te hace vivir todo tipo de aventuras. Si fuera británico, habría dicho James Bond. ¡En Francia, tenemos a Lupin! Cuando creces en Francia, lees las historias de Lupin, imaginas su aspecto y sabes de lo que es capaz. Es uno de nuestros héroes. Yo estaba familiarizado con la versión manga de Lupin, por lo que conocía al personaje desde la visión de los años 80, a través de la versión japonesa. Cuando me uní al proyecto, comencé a leer los libros y volví a ver todas las adaptaciones filmadas. Debo decir que la interpretación de Georges Descrières (en la serie de televisión francesa de la década de 1970) es mi favorita”.

Omar Sy interpreta a Lupin

Lupin supone el primer papel de Sy en la televisión, una versión sofisticada y cargada de acción de un personaje que ha cobrado gran importancia en el imaginario galo. “Pensamos en cómo trasladar el personaje al mundo actual. No podíamos volver a utilizar el efecto de la máscara de Misión: Imposible, así que optamos por una opción muy simple: Assane se define por su sed de justicia, por el hecho de ser ignorado socialmente, su invisibilidad es su trauma y su poder. Cuanto más cambia de vestuario y oficios, más se mimetiza entre la multitud. Yo acepté esa idea porque es algo con lo que me identifico totalmente. En mi experiencia como comediante de televisión, sé que lo único que se necesita para cambiar de identidad es un gorro y un par de gafas. Assane necesita pequeños detalles para ascender en sociedad, porque la gente tiende a centrarse más en lo que hace la gente que en quiénes son las personas”.

Y aunque el papel tiene un gran impacto, Sy ha adoptado por un enfoque de menos es más. “Como actor suelo ser más exagerado, pero mi actuación en Lupin es moderada. En ese sentido, siento que me aventuro en un territorio nuevo”.

Lupin es una creación puramente ficticia con referencias históricas literarias, pues se considera que Lupin es la versión de Leblanc de un bandido creado por Pierre Alexis Ponson du Terrail en 1857; varios años antes de la primera aparición de la novela Arsenio Lupin, Caballero Ladrón, en 1907.

“Cuando hablas de Lupin, hablas de la mente maestra de un atracador, del hombre que siempre está un paso por delante de todos los demás, la acción de un personaje de estas características es estimulante”. Diop emula al personaje literario en sus crímenes, con los que buscará venganza, pues 25 años antes, su padre, inmigrante senegalés, se suicidó tras ser acusado de robar a su jefe multimillonario una joya que perteneció a la reina María Antonieta. De ahí el sobrenombre de Lupin, quien marcó el destino del protagonista desde la infancia. “Cuando llegas a la actuación en sí, debes considerar la historia de fondo del personaje, cómo se convirtió en quien es, las áreas grises, los matices. George Kay y François Uzan, los co-creadores de la serie, querían explorar la infancia de Assane, que su infancia tuviera repercusión en mi interpretación”.

Los 5 primeros episodios de la primera temporada han llegado a Netflix convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la plataforma, atrapada desde el primer momento, Lupin me tiene ya esperando los otros 5 capítulos restantes.

“La audiencia está respondiendo muy bien, estoy muy contento. Esta es mi primera serie de televisión y debo reconocer que ha sido una experiencia totalmente diferente. Fue como grabar una película de 10 horas. Fue distinto mi forma de interpretar porque la historia sucede durante un período de tiempo mucho más largo” concluyó Sy.