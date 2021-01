Greeicy dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Jaramillo

La presentadora y actriz, Alejandra Jaramillo, conmovió a los ecuatorianos y a los artistas internacionales con las palabras que le dedicó al amor de su vida, Efraín Ruales, quien fue asesinado a tiros la semana pasada en Guayaquil.

'La Caramelo', como le dicen, fue una de las primeras personas que acudió al punto donde murió ruales. En las imágenes televisadas se le vio a la joven de 28 años devastada por la terrible noticia de su pareja. Solo minutos antes estaban entrenando juntos en el mismo gimnasio, tal y como se evidenció en las historias que ella misma subió a su Instagram.

Lugar donde asesinaron a Efraín Ruales / API

Horas después del crimen publicó un estremecedor mensaje en la red social dedicado a su enamorado. "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo", comenzó. En el texto reveló algunos de los planes de pareja que tenía con su amado como el matrimonio, hijos y viajes. "¿Qué hago con nuestros sueños?".

"Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás", agrega la conmovedora publicación que ya superó el millón 400 mil de 'Me Gusta' y cientos de mensajes de condolencias por parte de la farándula nacional e internacional.

Una de las artistas que se sumó al "abrazo virtual" para Ale fue la cantante colombiana Greeicy Rendón, que ha ofrecido conciertos en Ecuador en varias oportunidades.

"Me duele el corazón Ale. Te mando un abrazo fuerte y deseo que Dios te de la fuerza que necesitas para sobrellevar ese momento", escribió la intérprete de 'Tus besos' en el post de Jaramillo que cuenta con una galería de imágenes de ella y Ruales.

Ruales fue atacado por desconocidos cuando viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil.

Los resultados obtenidos de la autopsia practicada por Medicina Legal señalan que un solo impacto de bala acabó con la vida de Ruales.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, reveló este jueves que el presentador falleció debido a una hemorragia interna masiva, "provocada por el impacto de un proyectil que ingresó por el intercostal izquierdo y lesionó varios órganos".

El vehículo con el que se movilizaba el también actor de 37 años, recibió tres impactos de bala, en el lado izquierdo y uno en el lado derecho del vehículo.

