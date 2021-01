Filtran el audio de Leopoldo Luque minutos antes del final de Maradona

A más de dos meses del fallecimiento de Maradona continúan las investigaciones para determinar si hubo algún tipo de negligencia en su tratamiento. Ahora se ha filtrado un audio de Leopoldo Luque, médico neurocirujano del astro, minutos antes de la muerte.

Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov son los principales acusados en la causa que investiga la muerte de Maradona. El 25 de noviembre de 2020, fecha del deceso, los celulares de ambos tuvieron una intensa actividad.

Durante media hora, Cosachov y Luque intercambiaron varios mensajes de WhatsApp donde relataban lo que ocurría en el country San Andrés de Tigre. Al mismo tiempo, los médicos del servicio prepago intentaban reanimar a Maradona sin éxito. Los mensajes fueron difundidos ayer por el medio Infobae. El material está incorporado al expediente y se extrajo de la pericia oficial.

Luque ya estaba al tanto del problema por los mensajes que le enviaba Cosachov. Él se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que había pasado y dónde quedaba el lugar exacto donde Maradona murió: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto".

Cuando en los medios se difundía que Maradona habría sufrido una descompensación, sin confirmarse su muerte, Luque respondía a uno de sus contactos que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero discutía el tema:

Sobre la conversación de Luque con Cosachov, entre mensajes de texto y audios, en la pericia figuran varios en los que la profesional le reporta lo que estaba pasando en la casa mientras él conducía hacia el country de Maradona. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explicó la psiquiatra.

En otro audio, Cosachov es específica al relatar cómo encontraron a Maradona en la habitación:

“Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual (…) después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.