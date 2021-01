Ya hay sentencia en caso atentados con explosivos en la Universidad de Guayaquil

Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de diez años de prisión contra Segundo P. S., como autor de los atentados explosivos suscitados al interior de la Universidad de Guayaquil, ocurridos en mayo y agosto de 2019. A pesar de que hubo acusación fiscal contra otros tres procesados, el Tribunal Penal ratificó el estado de inocencia de los mismos dentro de la presente causa.

En la audiencia de juicio, desarrollada la tarde de este jueves 28 de enero en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como pruebas los testimonios de treinta personas, entre ellas, los agentes investigadores y aprehensores, personal de Inteligencia Policial, el rector y del jefe de seguridad del centro de estudios superiores.

A estas se sumaron las pericias de audio y video de la explosión registrada el 22 de agosto y la ruta técnica del vehículo utilizado, el informe de extracción de información de celulares de los procesados, la ubicación georeferencial y el diagrama de correlación telefónica.

Además, Fiscalía presentó la extracción de información de audio y video practicada a las cámaras de seguridad públicas (Ecu 9-1-1 y municipales) y privadas (apostadas al interior de la universidad), junto a los informes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional (GIR), que determinaron el uso de explosivos en los diferentes hechos; y, el análisis químico de indicios y las versiones rendidas de los detenidos.

Los jueces del Tribunal Penal acogieron en parte las pruebas presentadas por Fiscalía y emitieron la sentencia condenatoria contra Segundo P. S., además del pago de una multa de cuarenta salarios básicos del trabajador (16.000 dólares) y de 15.000 dólares como reparación integral a la Universidad de Guayaquil.

El Tribunal ratificó el estado de inocencia, por insuficiencia probatoria, de los ciudadanos Joshua P. R., Víctor P. R. y Andrés B. S.; Fiscalía no acusó a Daniel C. E. y Cristhian F. P. por no encontrar pruebas suficientes y su presunta participación se la consideró como circunstancial.

Contexto

El 7 y el 29 de mayo de 2019 se produjeron varias detonaciones al interior de la Universidad de Guayaquil. En la primera, un automotor resultó afectado en el acceso a la Facultad de Educación Física, mientras que la segunda se produjo en las inmediaciones de la Facultad de Medicina.

Posteriormente, el 1 y el 22 de agosto del mismo año, se reportó una nueva explosión en la Facultad de Medicina, que produjo daños en ventanales y estructuras cercanas. Finalmente, la última explosión se produjo en la parte de atrás del edificio principal del Rectorado de la Universidad, ocasionando daños en la infraestructura, en ventanales, puertas y accesos a entradas colindantes. Los daños ascenderían a más de 54.000 dólares, según lo manifestado por las autoridades de este centro de educación superior.

Información relacionada

Video en tendencia

[mediastream url="https://mdst