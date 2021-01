"A la mamá de Efraín Ruales de otra mamá": este fue el emotivo mensaje de Cynthia Viteri

La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, compartió un emotivo mensaje de condolencia a la mamá de Efraín Ruales, dulcemente conocida como Nachita.

Esto, luego de conocerse del asesinato de su hijo Efraín Ruales, reconocido actor y presentador ecuatoriano.

"No he dejado de pensar en tí desde ayer" es una de las frases de este emotivo poema que habla sobre el dolor que una madre siente al ver partir a sus hijos.

Esta fue la carta compartida en redes sociales:

Nachita:

Sé que no entiendes nada,

Sé que crees que es una pesadilla de la que quieres despertar desesperadamente…

Sé que tu aliento de vida se escapó

Que no quieres que amanezca

Que no quieres que te hablen

Que tus ojos no paran de buscar su imagen

Que tus oídos claman por segundos de su voz, de su risa…

Que tienes el alma mutilada

Que entrar a su dormitorio te arranca la vida…

Sigues de pie pero no estás dentro

Te mueves lentamente y no entiendes lo que todos hablan y tampoco quieres entender, no importa.

Ya nada importa

Buscas en las entrañas de tu cuerpo y alma una razón para seguir respirando

Buscas que este dolor pare de la única forma que puede: que tu hijo vuelva a tus brazos

Solo tú sabes

Que respirar duele

Que vivir duele

Que caminar duele

Que despertar duele

Que hablar duele

Que volver a casa sin él duele.

No he dejado de pensar en ti desde ayer…

Nadie en toda la faz de la tierra entenderá tu dolor…solo las que perdieron un hijo lo saben.

Y yo, madre de 5, solo quisiera poder regresarlo a tu lado…

Todo lo demás para ti, no importa.

Lo siento muchísimo,

Cynthia.

#JusticiaParaEfrainRuales