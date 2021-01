JusticiaParaEfraínRuales: en redes claman porque el asesinato de Efraín Ruales no quede impune

Los seguidores, amigos, familiares y artistas de Efraín Ruales se volcaron en redes sociales para pedir que se haga justicia por el asesinato del actor. Con el #JusticiaParaEfraínRuales, los usuarios exigen que el crimen no quede impune.

A través de Twitter, desde este 27 de enero se hizo tendencia el #JusticiaParaEfraínRuales. Los seguidores se muestran indignados y con dolor tras el crimen cometido contra el presentador de 36 años.

Pese a que hay especulaciones, las autoridades se encuentran investigando. Al momento, se conoce que hay al menos cinco indicios que se están indagando. Hay tres sospechosos a quienes se les está tomando versión en conjunto con la FiscalíaGeneral del Estado. Y se han realizado dos allanamientos. Así lo informó el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.

La muerte del actor ocurrió cuando Efraín Ruales manejaba su vehículo en el norte de Guayaquil. En un video se pudo ver cómo un carro lo intercepta y es ahí cuando le atacan con cuatro disparos.

Reacciones

"Me voy por ahora con esto, Efraín no murió, a Efraín lo mataron. #JusticiaParaEfrainRuales", fue uno de los mensajes que Érika Vélez. "El #Ecuador está de luto y consternado con tú partida. Que este asesinato no quede impune. Mi solidaridad y mi más sentidas condolencias a su familia, a su novia y a sus amigos. Seguirás brillando en el cielo #EfrainRuales . #JusticiaParaEfrainRuales", escribió otra usuaria.

Me voy por ahora con esto, Efraín no murió, a Efraín lo mataron.#JusticiaParaEfrainRuales #justiciaparaefrain pic.twitter.com/s7JBEJs72n — Erika Velez Z (@erikavelezz) January 28, 2021

Tengo un hueco en mi estómago… pienso en Nachita, en sus hermanos y sus sobrinos, en Jagger, en el post de Alejandra y se me parte el alma… 🖤😔 #JusticiaParaEfrainRuales — Ericka Veintemilla L (@ericka20milla) January 28, 2021

Ayer la pasé muy triste todo el día… hoy amanecí con rabia! Hasta cuándo? Cuántos más? Ayer fue Efraín, hoy quién? Qué están haciendo las autoridades para evitar estas desgracias? No más, los ecuatorianos estamos hartos. #JusticiaParaEfrainRuales #JusticiaParaEfrain — Rosanna Queirolo (@rosannaoficial) January 28, 2021

Creo que no soy la única que siente que hoy falleció un amigo, primo, hermano o conocido 😓 #JusticiaParaEfrainRuales — Karla (@karlarias17) January 28, 2021

El post de Alejandra Jaramillo terminó de romper mi corazón por completo #JusticiaParaEfrainRuales — Karla Medina Castro (@karladomenica96) January 28, 2021

No nos quedaremos tranquilos ni recuperaremos la poca paz que nos queda hasta que esclarezca el asesinato de #EfrainRuales #JusticiaParaEfrainRuales @FiscaliaEcuador @PoliciaEcuador — Esteban Ortiz (@EstebanOrtizMD) January 28, 2021

