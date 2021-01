Elecciones 2021: Pedro José Freile declarará emergencia económica y aprovechará los recursos que provengan del petróleo

Pedro José Freile es el candidato presidencial del Movimiento Amigo, lista 16. Su candidatura surge de un proceso de activismo social que inició hace cinco años.

La emergencia económica, para Freile, es la principal problemática del país en estos momentos, por lo que a largo plazo propone crear las condiciones para no depender de recursos no renovables, utilizando ahora las reservas de petróleo que tiene el Ecuador como aliadas en este proceso.

¿Cómo describe su candidatura y la de su binomio?

Nuestra candidatura es la continuación de un proceso social y político que denominamos "El quinto poder". Somos un equipo que nace del activismo social hace cinco años y buscamos este espacio en el Movimiento Amigo para dar forma a esta propuesta electoral. Creo que con mi binomio, Byron Solís, somos complementarios. Él es muy ordenado, reflexivo, prudente, y yo soy un poco más emocional. Hacemos un muy buen equipo: yo con la estrategia política y Byron con la táctica, es experto negociador y tiene amplios conocimientos en el área económica, donde centraremos nuestros esfuerzos.

Exhibimos lo que otros candidatos no pueden, que es nuestra preparación. Somos parte de un proceso y no de un sueño momentáneo de ser famosos, sino que queremos cumplir una misión. Queremos mostrar lo mínimo indispensable que debe cumplir cualquier persona que se postule a un cargo público, es decir, un entendimiento completo de las ciencias de Estado.

De su plan de Gobierno, ¿qué aspectos se cumplirán de forma inmediata en caso de ser proclamado como Presidente?

Declarar en emergencia varios sectores de la economía y varias actividades puntuales de la administración pública, excepto la de contratación. La economía debe ser atendida bajo fórmula de emergencia, para proteger los empleos actuales y eso implica proteger las empresas donde están. Además, necesitamos ayudar a quienes están excluidos del sistema laboral o se encuentran en difíciles condiciones. Necesitamos crear un entorno inmediato para que las empresas puedan contratar por horas. Esto se convertirá en el tiempo, al menos después de dos periodos de excepción, en una propuesta de cambio radical en la Ley Laboral.

Que triste para los ecuatorianos abrir la refrigeradora y no encontrar nada. Necesitamos trabajar, no podemos esperar propuestas que hagan como que no pasa nada, la economía está en el suelo y es donde debemos enfocarnos.

¿Cuál es el principal problema del país y qué solución concreta persigue?

A largo plazo, pensamos que el país debe estar en la capacidad de no depender de recursos no renovables. Se tiene que apostar en el enfoque de talento humano, de la agro-industria, no solamente pensar en atraer grandes emporios, sino en transformar el falso cooperativismo en corporativismo que permita asegurar mercado a los productores, sin préstamos pequeños.

Necesitamos darle a al gente sueños realizables y eso implica ayudarles a asociarles para romper la economía de escala pero pidiendo a cambio formalidad. Los ecuatorianos debemos pasar del estado mental de exigir la dádiva a uno en el que estamos empoderados, de salir adelante con el trabajo propio.

Pero para llegar allá necesitamos plata propia. Esos recursos debemos obtenerlos de lo que podemos exportar masivamente ahora, eso es petróleo. Vamos a trabajar 10 meses intensamente para duplicar la producción exportable del país. Sabemos exactamente qué acciones puntuales se necesitan, con inversiones de operadores privados.

Según el Banco de Información Petrolera del Ecuador, la mitad de las reservas de petróleo identificadas en el Ecuador aún no han sido explotadas. Es por eso que debemos ser responsables e intervenir en esos pozos excluyendo zonas intangibles. Ahora hay técnicas sustentables para hacerlo y debemos aprovechar que el mundo todavía necesitará este recurso hasta el 2050, por lo que debemos aprovechar ahora que aún hay compradores.

¿Cuál es el enfoque de su campaña electoral y cómo avanza la difusión de su plan?

Los debates son esenciales en democracia y recién ahora fuimos parte de uno oficial. Siento que el nivel de preparación que estamos exhibiendo en esta contienda electoral es extremadamente bajo, pobre. Creo que los candidatos deberíamos dar un examen complexivo sobre cuestiones de Estado, y el que no saque de 9 para arriba no pueda ser candidato.

El tema del error en el sello del movimiento en la papeleta electoral, no suma ni resta; el problema es el sistema democrático que ya va gastando más de USD 20 millones en este proceso y es un desastre que se hayan incinerado USD 600 mil en papeletas, dinero que pudo destinarse a pagar, por ejemplo, sueldos de médicos posgradistas.

Nosotros no utilizamos franja electoral para publicidad porque creemos que no es lo correcto, por eso nos duele el error.

Un último mensaje para los ciudadanos

Necesitamos un compromiso de largo plazo que no es simplemente el ejercicio del voto, sino buscar verdadera representación de los ciudadanos. Mi presencia aquí es un desafío al sistema y les invito a unirse a este reto para cambiar las cosas de una vez por todas. Esta es la oportunidad. Déjame ser tu presidente para cambiar la historia juntos.