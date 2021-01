Elecciones 2021: Guillermo Celi plantea bajar el IVA a 8% e inyectar capital a emprendimientos

Luego de su paso por la Asamblea Nacional, Guillermo Celi aspira ahora a la presidencia de la República por Suma, por la lista 23. Los empleos y el emprendimiento, la vacunación contra la Covid-19 y el examen Ser Bachiller, son algunas de sus preocupaciones. Aquí sus propuestas a estos planteamientos.

¿Cómo describe su candidatura y la de su binomio?

Es una candidatura integrada por un binomio mixto, con una mujer que representa a esa madre ecuatoriana que sale todos los días a trabajar para sacar adelante a su familia, preparándose para que sus hijos puedan tener educación y vivir bien. Demuestra ese pundonor de la mujer ecuatoriana, quien será el centro de nuestro gobierno.

En mi caso, soy un humanista, que junto a Verónica Sevilla, lideramos un modelo de gobierno responsable. En momentos difíciles, en que ya vamos 77 días de recorridos por el país, la gente nos ha contado la situación que viven los ecuatorianos. Estamos ahí, con la juventud y con la fortaleza que se necesita, no creyéndonos dueños de la verdad sino sabiendo escuchar, para plasmar un plan de gobierno serio, coherente, democrático y responsable.

De su plan de Gobierno, ¿qué aspectos se cumplirán de forma inmediata en caso de ser proclamado como Presidente?

Lo he dicho con claridad y he conectado mi mensaje con la población: no hay plata que alcance, el costo de la vida en Ecuador es alto y no hay sueldo o negocio que permita ganar para "parar la olla" en los hogares ecuatorianos. Por eso, nuestro gobierno va a bajar el IVA al 8%, al menos por un año, pudiendo extenderse por otro año más. Esto permitirá al ecuatoriano comprar más y que el señor de la tienda pueda vender más para reactivar la economía del país y fortalecer el empleo, de los cuales se han perdido un millón de plazas laborales.

Esto es parte de una serie de medidas económicas que hemos trabajado con el equipo para inyectar capital semilla desde 3 mil hasta 30 mil dólares, a 36 mil nuevos emprendedores, que permita generar 360 mil empleos (10 empleos por cada emprendimiento). Para eso, pondré a trabajar a la Senescyt para que apoyen en el proceso de planificación de estos emprendimientos para que no fracasen. También he hablado con rectores de 10 universidades del país que están dispuestos a apoyarnos para dar capacitación y tecnología a emprendedores.

Otra de las aristas es poder inyectar capital de operación a micro y medianas empresas, para que al menos puedan mantener las plazas laborales actuales o a su vez para que puedan contratar más personal. Esto se financiará con la venta de bonos de deuda interna al sector de la banca, cooperativas, mutualistas y al público en general, para recaudar USD 4 mil millones para el Fondo de Reactivación Económica Actual y Pospandemia.

¿Cuál es el principal problema del país y qué solución concreta persigue?

Estas propuestas van de la mano con otra acción que tomaré los primeros días de mi gobierno. Seré un presidente ágil y oportuno para conseguir la vacuna contra la Covid, ya sea en Estados Unidos, en la Union Europea o en Rusia, obviamente que cuenten con todas las certificaciones para iniciar la vacunación en fases: salubristas en primer frente de batalla, adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, así como aquellos trabajadores que prestan atención al público, del sector público y privado. Queremos vacunar al 90% de la población hasta diciembre de este año, con ayuda del sector privado, pero a la vez garantizar que sea gratuito. Esto permitirá operar al 100% la producción.

Veo con indignación como este gobierno inhumano ha actuado. Cómo es posible que haya vacunado al Ministro de Salud sin estar en primera línea, médicos de Vinces me decían: “cómo es posible que vamos 10 meses jugándonos la vida y ni siquiera estamos en la lista”. En el momento que nos posesionemos, vamos a averiguar quiénes de los otros ministros se han vacunado. Es una desfachatez.

Además, eliminaremos el examen Ser Bachiller y crearemos un preuniversitario para igualar los conocimientos de los jóvenes y lograr que accedan a la universidad con orientación. Incluso, queremos motivar a que tomen carreras técnicas para que puedan obtener un empleo rápido o generar un emprendimiento.

¿Cuál es el enfoque de su campaña electoral y cómo avanza la difusión de su plan?

No tengo palabras para agradecer a mi país por el cariño y el respaldo. Antes del debate, 7 de cada 10 ecuatorianos no habían definido su voto, ahora lo harán por lista 23 y así me lo hacen saber en cada punto que visitamos del país.

Un último mensaje para los ciudadanos

A parte de todos los temas que hemos conversado, vamos a declarar al Internet como un servicio básico, para todos. Mi compromiso para acortar la brecha digital es permitir que la familia ecuatoriana pueda tener internet con una tarifa como la luz o el agua. Ayer recorría el sector entre Quevedo y Ventanas y más de media hora sin señal celular, eso nos da a pensar cuántas hectáreas a la redonda no cuentan con el servicio, cuántas familias viven en ese sector y que, por ejemplo, hoy en día no están recibiendo clases.

Además, muchos ecuatorianos han caído en central de riesgo producto de la pandemia. Los vamos a sacar de esa lista y a través de la banca pública otorgarles un crédito al 4% o aportar con capital semilla para reactivarlos económicamente.

Vamos con fe, esperanza y valentía a transformar el Ecuador diciéndole la verdad. Soy Guillermo Celi y voy a cumplir mi palabra.