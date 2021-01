Los últimos tuits de Efraín Ruales que hoy se viralizan: uno habla de la muerte de su 'abuelita' y padre

La lamentable noticia del asesinato del presentador Efraín Ruales impactó al Ecuador la mañana de este 27 de enero de 2021. Ante el lamentable hecho, algunas de sus últimas publicaciones se han hecho virales. Tal es el caso de sus tuits sobre la corrupción y sobre sus seres queridos fallecidos.

Una de las publicaciones de Efraín Ruales en su Instagram

Por un tiempo, el presentador dejó de publicar en su red social de Twitter. Sin embargo, hace ocho semanas dejó plasmado un tuit con un link que hace referencia a la muerte de unos familiares. Precisamente, Efraín habla de la partida de su abuelita y la de su padre.

"Soy el resultado de su amor hacia su hijo Toñito, ¡Su Negrito! Soy su trascendencia, soy su legado! ❤️ Ahora estás a su lado abuelita 👵🏼 A lado de tu negrito que tanto extrañabas. GRACIAS ABUELITA FANNY, porque TODO valió la pena", señala Efraín.

Esas palabras junto a una foto de su 'abuelita' se pueden ver al ingresar al link que compartió el presentador en su último tuit.

Acaba de publicar una foto https://t.co/Kgkulww1EW — Efrain Ruales R. (@EfrainRuales) November 25, 2020

Tuit sobre la corrupción

Pero ese mensaje no es el único que ha impactado tras su partida, sino también un tuit que dejó fijado. Este tiene una fecha del 10 de junio de 2020:

"Le tengo miedo a las pandemias y terremotos, no por la tragedia cómo tal, sino por los corruptos y sus mañas", escribió.

Le tengo miedo a las pandemias y terremotos, no por la tragedia cómo tal, sino por los corruptos y sus mañas — Efrain Ruales R. (@EfrainRuales) June 10, 2020

Finalmente, compartimos el mensaje que Efraín Ruales compartió en su penúltimo tuit:

"No me gustan las conversaciones que no generarán frutos, cuando conversas con alguien debes pensar siempre en cosechar, y hay ciertos programas, entrevistas que por más que trates de sembrar amor únicamente cosecharás mal entendido y morbo", dejó escrito.

