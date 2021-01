Este miércoles 27 de enero de 2021 se conoció que la actriz Cloris Leachman, ganadora del Oscar y también conocida por su papel de abuelita de "Malcolm in the middle", falleció a los 94 años por causas naturales en California, Estados Unidos.

La versátil actriz ganadora de un Oscar cuya carrera en el teatro, la televisión y el cine abarcó más de siete décadas. "Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo", dijo en un comunicado su manager de toda la vida, Juliet Green. "No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrían por tu rostro. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia sin igual ".

"Amaba a sus hijos y nietos ferozmente. Vegetariana de toda la vida, fue una defensora apasionada de los derechos de los animales", agregó Green. "La familia solicita que cualquier donación en su nombre se haga a PETA o Last Chance for Animals".

Fallece Cloris Leachman, ganadora del Oscar, conocida por su papel de abuelita de "Malcolm in the middle" / getty

Leachman, igualmente experta en comedia y drama, fue quizás mejor conocida por sus papeles televisivos en "The Mary Tyler Moore Show" y su spin-off "Phyllis", así como en "The Facts of Life", "Malcolm in the Middle" y " Elevando la esperanza." Ganó ocho premios Emmy , empatada con la mayor cantidad de todos los tiempos con Julia Louis-Dreyfus. También ganó un premio Emmy diurno.

En la pantalla grande, ganó el Oscar por su papel de esposa abandonada de un profesor de gimnasia en "The Last Picture Show" de 1971. También apareció en tres películas de Mel Brooks , "Young Frankenstein", "High Anxiety" e "History of the World: Part I." e interpretó a Daisy May Moses en la versión cinematográfica de 1993 de "The Beverly Hillbillies".

