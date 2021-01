Don Alfonso Espinosa de los Monteros: "No podemos seguir viviendo así", tras el asesinato a Efraín Ruales

El respetado presentador de noticias ecuatoriano, Don Alfonso Espinosa de los Monteros, emitió un mensaje de concientización tras el asesinato de su compañero de 36 años, Efraín Ruales, bajo la modalidad de sicariato en horas de la mañana de este miércoles 27 de enero de 2021.

Como es costumbre dentro del noticiero, Don Alfonso, todos los días emite un comentario sobre la nota del día. En varias ocasiones critica las acciones de corrupción, entre otras cosas como la emergencia sanitaria del coronavirus.

Este miércoles, Don Alfonso también acontecido e indignado por la ola de violencia que está azotando a Ecuador, envió un mensaje que 'tocó' a los ecuatorianos, quienes en la red social Twitter, lo volvieron tendencia.

"No, no podemos seguir viviendo así", empezó diciendo el presentador de noticias. "Exigimos a las autoridades que nos den un sistema confiable de seguridad. A la administración de justicia le pedimos que pongan 'mano fuerte' en la delincuencia. A los legisladores que reformen los códigos y así seguiremos luchando por todas las víctimas como Efraín, por la seguridad que necesitamos y una paz fructífera que nos permita trabajar y salir adelante… Adiós Efraín, has dejado en nosotros muchas cosas buenas, derivadas de tus cualidades y talentos. Te recordaremos siempre".

Efraín Ruales llegó como todos los días al gimnasio con su pareja, Alejandra Jaramillo, que está ubicado cerca de la avenida Juan Tanca Marengo. Al salir del local, se despidió de su pareja para dirigirse a su domicilio, ubicado en Samborondón. En instantes comenzó la persecución. Un vehículo en movimiento disparó al auto del anchor y del lado derecho también le interceptó una motocicleta. Cuatro disparos acabaron con su vida.

