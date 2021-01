Así despiden a Efraín Ruales en el programa 'En Contacto'

Efraín Ruales fue asesinado este 27 de enero de 2021 en el norte de Guayaquil. El crimen ha causado conmoción en el país al ser uno de los actores y animadores más queridos de la TV ecuatoriana.

En el programa del que era parte todas las mañanas, 'En Contacto' de Ecuavisa, lo despidieron entre lágrimas, abrazos, emotivos mensajes y rostros de sus colegas llenos de lágrimas.

La lamentable partida de Ruales enluta no solo al programa si no también al canal que está dedicando un espacio especial para recordar los logros y el largo camino que ha transitó.

Gaby Díaz, Dora West, Henry Bustamente y José Urrutia aparecieron en pantalla vestidos de luto. Las primeras palabras en el set fueron de Henry. "Este programa amanece de luto. Quisiera que fuera una pesadilla y solo tener que despertar", dijo.

También enviaron sus condolencias a los familiares y amigos de Ruales. Enviaron su abrazo a la también animadora Alejandra Jaramillo con quien el actor mantenía una relación.

"Sigo anestesiado. Esta realidad no es eso", dijo Bustamante al mencionar que no ha tenido la fuerza para ver las redes sociales para no quebrarse más ante el dolor.

