Artistas internacionales consternados por la muerte de Efraín Ruales

La inesperada muerte del presentador de televisión, Efraín Ruales, tomó por sorpresa a miles de ecuatorianos incluso a artistas internacionales que lo conocían. En redes sociales, la mayoría de los allegados al actor se mostraron consternados ante esta terrible noticia.

El cantante panameño Joey Montana aún incrédulo ante la noticia publicó: "Hermano mío! Que difícil procesar esta noticia para los que te conocimos, tremendo ser humano. Dios te tenga en la gloria y llena de fuerza a tu familia, amigos y fanas para seguir adelante. Te recordaremos siempre", dijo.

El cantante venezolano, Nacho, también se pronunció en su cuenta de Instagram donde pidió que se encuentra a el o los responsables de este atroz crimen. "Pedir “justicia” no es válido cuando lo que se roba es una vida pero quienes conocimos a Efraín debemos exigir insistentemente que se encuentre y se castigue (bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes) a quienes cometieron el atroz acto de extinguir los latidos de un corazón tan especial. Q.E.P.D Efraín Ruales", escribió.

La actriz venezolana Estefany Oliveira, conocida en las redes sociales como Fefi Oliveira, en sus stories de Instagram. En un fondo negro escribió: "Hay cosas que no entiendo, ni nunca entenderé".

El influencer venezolano Marko escribió muy conmocionado. "No se ni cómo despedirte Efraín; no quiero despedirte hermano, no quiero; pero dejaré nuestro primer video juntos en el 2016 porque quiero que Ecuador hoy día de tu lamentable partida sepa que tú fuiste “EL PRIMER ARTISTA” en darme la oportunidad de grabar con él, yo tenía un año haciendo videos y nadie me conocía ni NADIE me aceptaba para grabar en ese entonces y por casualidad me mandaste a llamar porque te encontraste un video por ahí en Instagram de una de mis locuras y ya tú eras una celebridad en tu país; sin conocerme ñañito querido grabamos y gracias a ti hoy soy quien soy en Ecuador..", afirmó.

El cantante colombiano Sebastián Yatra también compartió una historia en su Instagram: "Hermano mío no puedo creer esta noticia que acabo de recibir. Te vamos a extrañar mucho".

Artistas internacionales consternados por la muerte de Efraín Ruales / Captura de Pantalla

