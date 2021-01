Se recuperó del Covid, fue a una fiesta y murió al volverse a contagiar

Un historia ha causado conmoción después de hacerse viral en las redes sociales. Se trata de un joven que se recuperó de Covid-19 y asistió a una fiesta. Al ir al lugar se volvió a contagiar y murió.

Wilber Portillo tenía 18 años cuando murió, era de El Salvador pero vivía en la ciudad de Denver, Estados Unidos. El joven no pertenecía al grupo de personas de alto riesgo, incluso era un deportista y no tenía enfermedades crónicas. Su historia fue contada por su familia para ayudar a concientizar sobre el peligro de no cuidarse de la pandemia. Así lo contaron en una entrevista con People.

Portillo tenía su propia empresa de venta de artículos deportivos. Según contó su tío, Óscar Castillo, al medio mencionado, la primera vez que Wilber se contagió fue cuando asistió a un viaje de negocios en Los Angeles, California, en octubre 2020.

En aquella ocasión, su sobrino tuvo síntomas leves durante dos semanas. Fiebre y dolor corporal le llegaron, pero luego se recuperó según una prueba PCR.

Lamentablemente, tras su recuperación, Wilber asistió a una fiesta en noviembre. En ese lugar hubo gente contagiada pero asintomática. Pasó poco tiempo para que el joven fuera al hospital tras sentirse mal. El médico lo revisó y tras exámenes resultó tener “una infección muy fuerte en los pulmones”.

El joven recibió tratamiento pero no resistió y el 19 de noviembre murió. La autopsia indicó que tenía Covid-19. “Es un poco difícil saber que ya no existe físicamente. Tenía mucha luz”, dijo su tío.

Su novia también habló en una entrevista en Fox: "Fue devastador no poder estar ahí para el y ayudarlo". "Solo porque seas joven no significa que seas inmune (…) es importante quedarse en casa", añadió la joven.

