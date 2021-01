Prefectura del Guayas activó plan para atender emergencia por lluvias en Safando

El Comité de Operaciones Emergentes de la Prefectura del Guayas, presidido por la prefecta Susana González, se activó a consecuencia del fuerte aguacero que cayó en gran parte de la provincia, la madrugada de este domingo 24 de enero.

Fue en la comuna Safando, perteneciente a la parroquia rural Chongón (Guayaquil) donde se presentó la situación más crítica, debido a la inundación en la zona baja de la localidad.

Resultado de la evaluación del equipo técnico de Prefectura trasladado al sitio, tras dialogar con dirigentes y moradores de la comuna, se estableció la instalación de tubos de drenaje a cargo de la empresa contratista de la vía Cerecita-Safando, de 10 km de extensión que incluye un puente de hormigón sobre el río La Camarona, que construye la Prefectura a un costo de USD 5,8 millones.

Segundo Yunga, agricultor y presidente de la Comuna Safando, contó que el primer gran aguacero del invierno se presentó muy intenso entre las 03:00 y 06.00.

Las zonas más afectadas son las que se encuentran en las calles 9 de Octubre, Periodista, San Gregorio y Voluntad de Dios. La vivienda de Flor Lucín, cerca al parque central, fue la más perjudicada luego de la evaluación de daños.

“Todo se me llenó de agua. La refrigeradora, la cocina, lo que es de madera se me dañó. Como a las 5 de la madrugada me di cuenta que la casa estaba inundada. Llamé al presidente de la comuna y a mis hijos para empezar a salvar las cosas y a sacar el agua”.