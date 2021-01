Así puedes saber si eres beneficiario del bono del Gobierno para la Protección Familiar y los puntos de pago

Un nuevo bono del Gobierno anunció ayer el presidente Lenín Moreno que van dirigidos a las personas más perjudicadas por los efectos económicos de la pandemia, sobre todo a sectores pobres y a quienes perdieron sus empleos.

El Bono de alivio al desempleo está destinado a las personas que perdieron su trabajo y que estaban afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y entregará de 500 dólares a unas 570.000 familias.

Mientras que el Bono de Protección Familiar es de 120 dólares, que beneficia a 480.000 familias ecuatorianas. En una primera fase se entregarán los bonos en los primeros días de febrero a 238.000 familias. En la segunda etapa en marzo para 242.000 familias.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Quienes deseen saber si son beneficiarios de los bonos o pensiones pueden llamar al call center 1800 002 002. También pueden consultarlo en la página www.inclusion.gob.ec.

En la parte inferior derecha aparece un recuadro azul que dice "Consulta si eres beneficiario de bonos o pensiones". Luego de hacer clic está un apartado con el mismo nombre. Al acceder, el usuario debe ingresar su cédula, validar que no es un robot. y consultar.

Si no es beneficiario aparecerá el siguiente mensaje: "No existe el beneficiario o no cobra el Bono de Desarrollo Humano".

En caso que sea beneficiario, el sistema desplegará sus datos personales y los lugares en donde puede cobrarlo. La persona tiene que asegurarse que es su día de cobro.

La entrega de los bonos se realiza según el último dígito de la cédula. Por ejemplo, quienes su número de cédula terminen en 1 podrán cobrar el 1, 11 y 21.

"El MIES prioriza la atención de la población en situación de pobreza y extrema pobreza”, dice el Ministerio de Inclusión Económica y Social.



Puntos de pago

Para evitar aglomeraciones se activaron más de 10.000 puntos de pago distribuidos en todo del país, a través de la red financiera nacional.

En este link puede consultar los puntos de pago por ciudad.

