EE.UU: personas transgénero podrán servir en el ejército

La identidad de género no será un obstáculo para el servicio militar, así reza una de las líneas del documento firmado hoy, 25 de enero de 2021, por Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos. Decreto que busca dejar en el olvido, una de las prohibiciones de la era Trump, sobre las personas transgénero que sirven en el ejército.

This afternoon, I’ll be taking action to provide much-needed relief to communities and small businesses impacted by COVID-19. Tune in. https://t.co/VCXSO3ZRh9

— President Biden (@POTUS) January 22, 2021