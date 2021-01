Agente de Tránsito logró evitar que una persona se lance desde el puente del río Chiche

Un Agente de Tránsito, Diego Armando Guañuna, logró evitar que una persona se lance desde el puente del río Chiche. El héroe contó su historia.

Diego Armando Guañuna se encontraba de servicio este sábado 23 de enero de 2021 en la mañana. El Agente contó que aproximadamente a las 10:30 de la mañana se encontraba dando ronda en el campamento.

Él vio que una señora se encontraba poniendo flores a una imagen de la virgen que tienen en el lugar. A causa de esto, el agente decide acercarse a acompañarle ya que explica que los perros del sitio suelen ser agresivos. Es ahí donde se percató que en medio puente se encuentra una persona en el filo, con la intención de suicidarse.

"Primero que nada le pedí fuerza a Dios y avancé lo más rápido posible. Me saqué el chaleco ya que alguna vez leí que una persona uniformada podría ponerle más nerviosa a la otra persona", cuenta el Agente.

Según revela, al dejar su chaleco avanzó y mientras se acercaba, "uní mis manos, como en forma de oración y le decía que no lo haga, que conversemos".

Sin embargo, ella solo "decía que quiere matarse". Según explica Diego Guañuna, el motivo de la decisión de la mujer era el hecho de que no le dejaban ver a su hija. "Yo le decía que no le robe el sueño a la hija de ver en un futuro a su madre. Y que ella tampoco se niegue el sueño de ver a su hija cuando crezca, siendo una señorita, una profesional. ¡Que no se nieguen ese derecho ambas!".

"Su hija se va a sentir orgullosa y si usted es valiente y desiste de esto. Ella temblaba, a veces parecía que ya tomaba la decisión y yo le decía que por el amor de Dios no lo haga".

En ese momento, llegó la Policía Nacional y la mujer pidió que llamen al padre de su hija. El Agente cuenta que logró distraerla un momento "y como yo fui quien más cerca estaba a ella" logró sujetarla.

"Yo solo le pedí fuerza a Dios, fueron los segundos más largos de mi vida. Por un momento pensé que ya la solté porque ella se colgó totalmente en mí y si se demoraban los policías unos dos segundos más, yo podía soltarla porque ya no tenía fuerza".

Para buena noticia, los policías llegaron a tiempo y junto al agente pudieron rescatar a la mujer. Posteriormente se coordinó una ambulancia y llegó el hermano de ella para llevársela.

Por su parte, el Director General de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito también se pronunció en su Twitter. "Tras encomendarse a Dios, el Agente Civil de Tránsito Guañuna, tomó fuerza y logró evitar que una vida se pierda en el puente del río Chiche este sábado. Para la @AMTQuito es un orgullo contar con servidores que salvan personas y brindan una mano amiga".

Tras encomendarse a Dios, el Agente Civil de Tránsito Guañuna, tomó fuerza y logró evitar que una vida se pierda en el puente del río Chiche este sábado. Para la @AMTQuito es un orgullo contar con servidores que salvan personas y brindan una mano amiga. #QuitoSolidario pic.twitter.com/PVfjOxRvb3 — JUAN AGUIRRE (@juanmaguirre1) January 23, 2021

